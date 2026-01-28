Testspecialist med inriktning på säkerhet
2026-01-28
Är du en kreativ och skicklig testspecialist med intresse för säkerhet? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
I rollen som testspecialist hos oss arbetar du i ett agilt team med fokus på säkerhet och autentisering. Du ansvarar för att designa, planera och dokumentera testfall och teststrategier för API-säkerhet med hjälp av verktyg som ReadyAPI och Groovy. Tillsammans med utvecklarna i teamet jobbar du med att identifiera, reproducera och verifiera säkerhetsrelaterade buggar. Du arbetar även med penetrationsliknande kontroller på API-nivå och analys av loggar, tokens, headers och trafikflöden.
Du arbetar nära dina kollegor och ni driver utveckling tillsammans för att skapa våra framtida digitala hälsodatalösningar med betydelse för hela samhället. Teamet strävar efter att vara i teknisk framkant och du får ta stort eget ansvar samtidigt som du är med och bidrar till helheten.
Du tillhör avdelningen för digital strategi och plattform. Vi arbetar med att utveckla och ta hand om myndighetens gemensamma digitala plattformar och komponenter.
Om dig
Du är en person som brinner för tekniken och rör dig obehindrat mellan verktyg och miljöer. Det du inte kan lär du dig gärna och du kommer med idéer på nya tekniska lösningar och metoder. Du har god problemlösningsförmåga och kan analysera komplexa processer. Som person trivs du när du får samarbeta med andra, du tar stort eget ansvar för att driva ditt arbete framåt och du är flexibel.
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom it/mjukvara/programmering alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
• flera års aktuell erfarenhet av arbete med testning, testautomation och test av REST API:er
• erfarenhet av ReadyAPI eller liknande verktyg
• god kunskap i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av arbete med att designa testfall och kontinuerlig testning av pipelines/CI/CD
• erfarenhet av systemutveckling
• erfarenhet av arbete med autentisering som API-nycklar, tokenbaserad autentisering eller OAuth2.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av enhetschef Carl-Johan Sandin, 010-106 0737.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av hr-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 17 februari. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
