Testspecialist
Länsförsäkringar Ab (publ) / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-25
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Vill du vara med och säkerställa kvaliteten i några av våra mest affärskritiska system? Hos oss på Länsförsäkringar AB får du arbeta i hjärtat av test och kvalitetssäkring, tillsammans med engagerade kollegor som brinner för teknik, ständiga förbättringar och rolig laganda. Här får du chansen att forma, optimera och ta ansvar för testarbetet i våra mest centrala plattformar – och bidra till att vi levererar lösningar av högsta kvalitet.
Om jobbetI rollen som testspecialist blir du en viktig del av ett agilt team med fokus på utvecklings- och kravmetodik, integrationer, verktyg, kvalitetssäkring och releaseprocesser. Tjänsten innebär ett brett ansvar där du både leder och genomför testprocesser, arbetar nära utvecklare samt definierar strategier och "best practice" inom test och applikationskontroller. Våra system är i huvudsak baserade på äldre teknik, med särskilt fokus på AS400/iSeries-plattformar och RPG-utvecklade applikationer. Du blir också expert på vårt testramverk och ser till att våra testmiljöer ständigt utvecklas.
Dina arbetsuppgifter kommer vara bland annat:
Leda, utforma och genomföra omfattande testplaner och testfall för AS400/iSeries-applikationer
Testa äldre anpassade applikationer utvecklade i RPG, RPGLE, CL och deras integrationer mot DB2/400
Automatisera och underhålla regressionstestfall samt skapa förutsättningar inom testautomation
Genomföra system-, integrations- och regressionstester samt applikationskontroller
Underhålla testramverk och leverera testdata
Optimera och utveckla testmiljön
Delta i och stödja teamets kvalitets- och releasearbete
Samarbeta och kommunicera effektivt med kollegor, utvecklare och affären
Följande kommer göra dig framgångsrik i denna tjänst:
Minst 10 års erfarenhet av mjukvarutestning och testautomatisering, särskilt på AS400/iSeries-plattformar
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Djup kunskap i RPG/400, RPGLE och CLP för testanalys och validering
Mycket god kunskap om DB2/400 och komplexa SQL-frågor
Gedigen förståelse för batchhantering och jobbschemaläggning på AS400
Erfarenhet av att testa green-screen/terminalbaserade applikationer (t.ex. Rumba, IBM i Access Client Solutions)
Vana av integrationstestning mellan AS400 och externa system
Erfarenhet av att integrera automatiserade tester i CI/CD-pipelines
Kunskap om agila metoder som Lean, Scrum och SAFe samt programmeringsspråket Java
Erfarenhet av testdata genereringsverktyg
Många års erfarenhet av försäkringsbranschen och särskilt sakförsäkringar
Meriterande är även om du har:
Djupare erfarenhet av utveckling och kvalitetssäkring av äldre system
Vana av komplexa IT-miljöer och optimering av teststrategier
God teknisk förståelse för integration och informationsflöden mellan plattformar
Som person är du en nyfiken, social lagspelare med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du tycker om att samarbeta nära såväl affär som utvecklare och bidrar gärna till en god gemenskap på jobbet. Du är kommunikativ, har lätt för att lyssna, är frågvis och trivs med att snabbt sätta dig in i nya utmaningar och driva förbättring.
KontaktpersonerRekryterande chef: Kaj Holmberg, Kaj.Holmberg@lansforsakringar.se
Facklig representant Forena: Susanne Hirsch, susanne.hirsch2@lansforsakringar.se
Facklig representant Akademikerföreningen: Maria Eriksson, maria.eriksson@lansforsakringar.se
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Länsförsäkringar AB är en inkluderande arbetsplats där mod, möjligheter och engagemang står i centrum. Vi erbjuder ett hållbart arbetsliv med flexibla villkor och satsar på att alla medarbetare ska kunna växa och trivas, oavsett bakgrund.
Affärsenhet Sak är länsförsäkringsgruppens drivkraft inom sakförsäkring. Vi utvecklar nya affärer, skapar smarta försäkringslösningar och ser till att kunderna alltid har trygghet i vardagen. Vi står bakom gemensamma koncept, digital försäljning och kundkommunikation – och vi kompletterar bolagens erbjudanden med specialprodukter som gör skillnad.
Hos oss får du vara med och forma framtidens försäkring – där innovation möter samhällsnytta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar AB (publ)
(org.nr 502010-9681)
106 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Länsförsäkringar AB Jobbnummer
9978196