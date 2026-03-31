Testledare med fokus på kravanalys
2026-03-31
Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett agilt leveransteam hos en svensk myndighet där lösningar inom export och klarering vidareutvecklas i en komplex verksamhet med höga krav på kvalitet, spårbarhet och samverkan. Här hänger testledning och kravanalys tätt ihop, och du får en viktig roll i att säkerställa att förändringar fungerar i praktiken och möter verksamhetens behov.
Du arbetar nära erfarna systemanalytiker och lösningsarkitekter och bidrar till att skapa struktur i testarbetet i ett område med många beroenden, både internt och externt. Det här är ett intressant uppdrag för dig som vill påverka kvaliteten i samhällsviktiga digitala flöden i en tekniskt och verksamhetsmässigt komplex miljö.
ArbetsuppgifterDu leder testarbetet i ett agilt leveransteam inom export och klarering.
Du planerar, samordnar och följer upp testaktiviteter för att säkra kvalitet genom hela utvecklingsarbetet.
Du arbetar med kravfångst och kravanalys i nära samarbete med systemanalytiker, lösningsarkitekter och andra relevanta intressenter.
Du driver samverkan kring tester där flera parter behöver fungera tillsammans.
Du bidrar till tydlighet i testupplägg, testfall, genomförande och dokumentation när det behövs i leveransen.
KravMinst 5 års erfarenhet av testledning inom statlig myndighet.
Minst 3 års erfarenhet av kravfångst inom statlig myndighet.
Minst 3 års erfarenhet av praktisk tillämpning av SBE-metoden (specifik metod ej liknande).
Minst 2 års erfarenhet av samverkanstester med andra myndigheter eller EU-kommissionen.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av kravfångst mot tullprocessen klarering.
Erfarenhet av att leda testmetodutveckling inom testmetodik, teststrategier, processer och verktyg.
Erfarenhet av att skriva testfall, utföra och dokumentera tester.
Erfarenhet av kravfångst för framtagande av egenutvecklade it-system.
Erfarenhet av Atlassians produkter som Jira och Confluence.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7496548-1923893". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Luleå Centralstation
)
972 34 LULEÅ Jobbnummer
9831359