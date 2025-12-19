Testledare it-säkerhet
Säkerhetspolisen Sektion Öst / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-12-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säkerhetspolisen Sektion Öst i Linköping
Har du ett genuint intresse för it-säkerhet och vill arbeta med testning av mjukvara? Söker du ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till att göra Sverige säkrare? Nu har du möjlighet att söka rollen som testledare it-säkerhet hos Säkerhetspolisen. Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Det här är ditt uppdrag
Som testledare it-säkerhet hos Säkerhetspolisen ingår du i ett team som arbetar med förebyggande it-säkerhet och utför granskningar av it-säkerhet i myndighetens system. Ni stöttar utvecklingsteamen inom it-säkerhetsområdet och bedömer mjukvara.
Dina arbetsuppgifter innefattar att supporta utvecklingsteamen att planera och genomföra testning av it-säkerhetsfunktioner, formulera testfall baserat på it-säkerhetskrav samt genomföra testfall och redovisa resultat i rapportform. Du arbetar även med att automatisera testfall inom DevSecOps samt vidareutveckla testmetodiken.
Din placering är på huvudkontoret i Solna eller på kontoret i Linköping. Arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Högskoleutbildning inom datateknik, motsvarande utbildning eller annan arbetslivserfarenhet som Säkerhetspolisen bedömer likvärdig
Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom testning av mjukvara
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet av it-säkerhet
Erfarenhet av testautomatisering
Erfarenhet av mjukvaruutveckling
Erfarenhet av systemadministration inom Windows
Erfarenhet av systemadministration inom Linux
Erfarenhet av systemadministration inom nätverk
Erfarenhet av systemadministration av containrar
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har ett genuint intresse för it-säkerhetsfrågor och är nyfiken på ny kunskap och att bredda din kompetens.
Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som gärna tar initiativ och kommer med förslag på nya lösningar. Som person är du noggrann, ansvarstagande och har enkelt för att ta dig an nya arbetsuppgifter. Du är kommunikativ och har god förmåga att förklara komplex information till intressenter på olika nivåer.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor och förmåner
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-01-15.
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna nedan. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på urvalsfrågorna nedan som du skickar in i samband med din ansökan.
Urvalsfrågor:
Har du högskoleutbildning inom datateknik, motsvarande utbildning eller annan arbetslivserfarenhet som Säkerhetspolisen bedömer likvärdig? Om ja, beskriv din utbildning/erfarenhet.
Har du dokumenterad arbetslivserfarenhet inom testning av mjukvara? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift?
Har du god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift?
Har du erfarenhet av it-säkerhet? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av testautomatisering? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av mjukvaruutveckling? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av systemadministration inom Windows? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av systemadministration inom Linux? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av systemadministration inom nätverk? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Har du erfarenhet av systemadministration av containrar? Om ja, beskriv din erfarenhet.
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594)
Brigadgatan 4-6 (visa karta
)
587 58 LINKÖPING Arbetsplats
Säkerhetspolisen Sektion Öst Jobbnummer
9656418