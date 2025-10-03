Testledare
Region Jönköpings län / Datajobb / Vaggeryd Visa alla datajobb i Vaggeryd
2025-10-03
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Vaggeryd
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige
IT Centrum Region Jönköpings Län
Vill du arbeta i en organisation där IT gör verklig skillnad för människors vardag? IT-centrum vid Region Jönköpings län söker nu en engagerad och erfaren testledare som vill arbeta kundnära i dynamiska och komplexa IT-miljöer. Hos oss får du vara med och utveckla samhällskritiska lösningar - för ett bättre liv i en attraktiv region.
Rollen som testledare
Som testledare hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att stärka och vidareutveckla vår test- och kvalitetssäkringsverksamhet. Du får en omväxlande och utvecklande roll i ett kompetent team, där din insats påverkar både invånare och medarbetare i hela regionen. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, delaktighet och hög kompetens - där du ges möjlighet att växa tillsammans med oss.
I rollen som testledare kommer du att vara en del av vårt testteam och samtidigt ha en aktiv roll i projekt och förvaltningar inom regionens IT-verksamhet. Du ansvarar för planering, koordinering och genomförande av testaktiviteter i olika faser - från analys till produktionssättning. Arbetet omfattar även analys, riskbedömning och kravställning kopplat till kvalitetssäkring.
Du fungerar som ambassadör för testområdet inom regionen och säkerställer att processer och metoder kring test och kvalitet implementeras, följs upp och kontinuerligt förbättras. Din roll blir central i vårt arbete med att säkerställa robusta och användarvänliga IT-lösningar i en verksamhet som aldrig står still. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
IT-centrum stödjer invånare, patienter och medarbetare i Region Jönköpings Län med digitala lösningar som gör verklig skillnad. Vi är drivna av att möta regionens behov av IT-tjänster och att vara proaktiva i att identifiera möjligheter för verksamhetsutveckling genom effektiv IT. IT-centrum har ett samlat ansvar för IT-verksamheten i Region Jönköpings län. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att regionens verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. Vi arbetar processorienterat och kvalitetsmedvetet i enlighet med vårt ISO-certifierade verksamhetssystem. Vi är idag över 250 engagerade och framåtlutade medarbetare med hög kompetens och framåtanda inom sina respektive ansvarsområden. Vår vision är att skapa ett län där människor vill leva, arbeta och utvecklas - med god hälsa, bra miljö och ett rikt kulturliv. IT är en viktig del av denna helhet. Tillsammans arbetar vi för att bli Sveriges bästa IT-avdelning.
Du kommer ingå i enhet RTS - Regional utveckling, trafik och stöd som förvaltar och driver projekt kopplat till system för bland annat Länstrafiken, Verksamhet & Service Regional Utveckling (inklusive Smålands Musik & teater samt fyra skolor).Publiceringsdatum2025-10-03Profil
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha en relevant högskoleutbildning inom IT alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska inneha certifiering inom testledning, exempelvis ISTQB eller motsvarande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av testledning och kvalitetssäkring av komplexa IT-system. Det är en bonus om du också har erfarenhet av verksamhetsnära system, automatiserade tester (exempelvis SoapUI) och prestandatester.
För att trivas i rollen som testledare hos oss ser vi att du är en strukturerad och resultatorienterad person med stark analytisk och pedagogisk förmåga. Du kommunicerar tydligt, samarbetar smidigt och har en förmåga att engagera både kunder och kollegor. För oss på IT-centrum är förändring en naturlig del av vardagen vilket innebär att du som person också behöver vara flexibel och trivas i denna miljö som följer med i teknikens framfart. Du behöver även vara flexibel att kunna se både helheten och detaljerna i dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och söker dig som visar ett ödmjukt och tydligt ledarskap. Du delar gärna med dig av din kompetens och har en stark vilja att bidra till såväl din egen som teamets och verksamhetens utveckling.
Vårt erbjudande till dig
• Vi utlovar spännande och varierande arbetsuppgifter i en dynamisk miljö.
• Du får möjlighet att påverka och planera ditt eget arbete.
• Trygg och flexibel arbetsplats med upp till 2 dagar per vecka på distans.
• Vi har friskvårdsbidrag samt goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
• Hälsofrämjande arbetsplats med gemensamma aktiviteter och fokus på välmående.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrik Höher på tel. 070-682 27 61 för mer information.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Vi genomför intervjuer och rekrytering löpande före sista ansökningsdag söndagen 2:a november.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I81/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9538382