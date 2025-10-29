Testingenjör Till Vår Kund I Husqvarna
2025-10-29
Att arbeta som Testingenjör
Är du en erfaren testingenjör med skarpt analytiskt sinne och ett öga för detaljer? Vi söker dig som vill ta ett ledande ansvar i testningen av avancerade visionssystem i verkliga miljöer. Du förstår komplexa tekniska sammanhang och kan identifiera kritiska områden som behöver verifieras. Din erfarenhet av systemtestning, tillsammans med din förmåga att koordinera testaktiviteter mellan flera team, gör dig till en nyckelspelare i utvecklingen av nästa generations autonoma system.
Som testingenjör i Vision Project-teamet kommer du att leda och utföra tester av visionssystem i fält, analysera resultat och säkerställa att produkterna uppfyller höga krav på kvalitet och prestanda. Arbetet sker i nära samarbete med utvecklare, systemingenjörer och AI-experter - både i labbmiljö och i praktiska utomhustester hos kund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, leda och genomföra systemtester i verkliga miljöer, både manuella och automatiserade.
Samordna testaktiviteter mellan flera team och säkerställa att de ligger i linje med projektmål och teststrategi.
Utföra fälttester av visionssystem, sensorer och linser - huvudsakligen utomhus.
Identifiera och analysera systemavvikelser, dokumentera resultat och driva förbättringsåtgärder tillsammans med utvecklingsteamen.
Bygga upp och underhålla automatiserade regressionstester samt bidra till långsiktig testautomationsstrategi.
Rapportera testresultat, framsteg och kvalitetsstatus till både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Bidra aktivt till förbättring av testprocesser, metoder och verktyg.
Delta i testkampanjer både nationellt (kring Husqvarna) och internationellt vid behov.
Att vara konsult på Nexer Tech Talent
För denna roll kommer du att vara anställd av Nexer Tech Talent men arbeta hos vår kund i Husqvarna. Du får coachning av en konsultchef på Nexer Tech Talent, och som konsult blir du väl omhändertagen. Vi bjuder ofta in våra konsulter till gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och lunchmöten. Efter ett framgångsrikt uppdrag är målet att du ska erbjudas anställning hos kunden.
Vi söker dig som har :
Som person har d mycket god analytisk förmåga och noggrannhet i felsökning och verifiering. Du har starka kommunikations- och ledarskapsförmågor, med vana att samarbeta tvärfunktionellt.
Minst 3 års erfarenhet av systemtestning, gärna inom robotik, visionssystem eller inbyggda system.
Gedigen förståelse för hela mjukvaruutvecklingscykeln (SDLC).
Erfarenhet av olika testtekniker (t.ex. black-box, white-box, regressionstester).
Erfarenhet av testledning och användning av testhanteringsverktyg (t.ex. JIRA, Xray eller Zephyr).
Certifiering som ISTQB Certified Tester - Foundation Level (CTFL), gärna kompletterad med avancerad nivå.
Goda kunskaper i skriptning (t.ex. Python) och förståelse för automatiserad testning.
B-körkort och vilja att resa vid behov för tester på olika platser.
Flytande svenska, i både tal och skrift.
Ansökan
Låter detta som du? Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta Tech Recruiter Lema Naderi på lema.naderi@nexergroup.com
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Nexer Tech TalentNexer Tech Talent är en del av Nexer Group - ett teknikföretag med djupa rötter i svensk entreprenörsanda och innovation. Tillsammans är vi över 2500 medarbetare i 15 länder som i mer än 35 år har hjälpt våra kunder att ligga i framkant - strategiskt, teknologiskt och kommunikativt.
