Testingenjör till marknadsledande bolag!
2025-09-02
Vill du vara med och utveckla samt skapa framtidens produkter i ett redan marknadsledande bolag? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team med brinnande intresse för tekniken som används och utvecklas? Då kan detta vara tjänsten för dig! Välkommen in med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
Välkommen till en roll som provningsingenjör i Labratoriet för skärutrustning och tillbehör hos vår kund! I rollen som provningsingenjör arbetar du med utvärdering av prestanda och de mekaniska egenskaperna av skärutrustningen, och då främst delar som sågkedjor och röjklingor. Du kommer att ha ett tätt samarbete med dina kollegor på utvecklingsavdelningen där du som provningsingenjör kommer att arbeta i såväl labratoriemiljö som med test av faktiska produkter. I den här tjänsten kommer du att arbeta mycket hands-on vilket ställer krav på att du har ett praktiskt intresse och trivs att arbeta med händerna. Arbetet innebär såväl att att utveckla nya testmetoder som att arbeta med de befintliga för att utvärdera och kartlägga produkterna.
Du erbjuds
• En roll där du får ta stort eget ansvar där du själv planerar och strukturerar upp ditt dagliga arbete
• Möjlighet att arbeta med tekniska produkter i absoluta framkant
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med provning/testning och utvärdering av prestanda och mekaniska egenskaper.
• Arbeta med utveckling av nya och befintliga testmetoder.
• Dokumentera och skriva rapporter kopplat till provningar och utredningar.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk utbildning på eftergymnasial nivå inom ett för tjänsten relevant område
• Har erfarenhet och/eller god kunskap om mekanisk provning
• Har god fysik då du i rollen kommer arbeta med en del tunga moment för kroppen
• Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Kunskap eller bakgrund inom elektronik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är ett marknadsledande bolag inom utveckling av skärutrustning. Varaktighet, arbetstid, etc.
