Testingenjör med fordonserfarenhet
2025-12-10
Vår kund är världens första fullskaliga testmiljö för framtida trafiksäkerhet. Vad som är unikt med anläggningen är att de olika trafikmiljöerna gör det möjligt att testa avancerade säkerhetssystem och deras funktioner för alla typer av trafik- och trafiksituationer. Detta möjliggör forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem och fungerar som en internationell arena öppen för fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare, universitet och högskolor från hela världen.
Vår kund söker nu en teknisk testexpert inom områdena uppkoppling och cybersäkerhet. Placering för uppdraget är på Lindholmen i Göteborg, men en del tid kommer även att vara på deras testbana utanför Borås.
Uppdragsbeskrivning:
Du kommer ingå i ett av utvecklingsteamen som arbetar med forskning och utveckling av testutrustning, testmetodik och testmiljöer i teknikens framkant för 3GPP baserad kommunikation. Du kommer även att delta i forskningsprojekt samt driva och bidra till vidare etablering av uppdragskritisk kommunikation, MCX och annan tidskritisk kommunikation, samt stärka kundens testverksamhet under GCF (Global Certification Forum).
Efterfrågad konsult kommer bidra tekniskt med testning och testmetodsutveckling i pågående forskningsprojekt och även bidra i testning och testmetodsutveckling av användarutrustning mot utvalda NCCOM-krav samt agera sakkunnig i ansökningar om forskningsanslag och kontinuerligt arbeta med kompetensöverföring till övrig personal.
Vi söker dig som har
Förmåga att sätta sig in i och förstå kundens verksamhet, behov och utmaningar
Förmåga att hantera komplexa processer som kräver god analytisk förmåga
Stark samarbetsförmåga och kan arbeta i nära samarbete med beställaren i projektorienterad arbetsform
Ett professionellt förhållningssätt och gott bemötande i alla kontakter med beställaren, dennes medarbetare samt i allmänhet
En rådgivande förmåga och delar med sig av sin kunskap
Du ska ha en relevant akademisk utbildning på BSc- eller MSc-nivå, eller en eftergymnasial utbildning som uppdragsgivaren bedömer som likvärdig. Vidare ska konsulten ha minst två års dokumenterad erfarenhet inom ett område som är relevant för uppdraget enligt den angivna kravprofilen. Rollen kräver goda programmeringskunskaper inom testautomation samt gedigna kunskaper inom testning, inklusive testexekvering, testevaluering och testplanering. Du ska behärska svenska och engelska flytande i både tal och skrift samt B-körkort. Du ska även ha god samarbetsförmåga och ett starkt ansvarstagande för att slutföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.
Meriterande:
detaljerad teknisk kunskap avseende MCPTT (Mission Critical Push to Talk)
detaljerad teknisk kunskap avseende cybersäkerhet för uppkopplade system
förståelse för och erfarenhet av 3GPP-standarden
erfarenhet av testning och kravutvärdering mot MCPPT KPIer
erfarenhet av användarenhetstestning (User Equipment, UE)
erfarenhet av testledning inom olika Agila arbetssätt
Om Akkodis
På Akkodis tror vi att man måste gå bortom det möjliga för att göra det otroliga. När det gäller en karriär på Akkodis, är det du som sitter i förarsätet. Vi är stolta över en kultur av förtroende där du har befogenhet att fatta dina egna beslut och får det stöd du behöver för att nå dina ambitioner. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss, finns vi där för dig.
Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska lära av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Vi är ett mångsidigt team av 50,000 ingenjörer och digitala experter, verksamma i 30 länder och ser fram emot att ansluta dig till vår skara.
Låter detta intressant? Sök då in till oss på Akkodis så snart som möjligt!
Vi hanterar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Alisha på alisha.milikic@akkodisgroup.com
