Testingenjör inom bränslecellsteknik
2025-08-13
Vår kund söker en driven och nyfiken testingenjör för att stärka sitt utvecklingsteam. Företaget befinner sig i en spännande start-up-fas och erbjuder en unik möjlighet att arbeta praktiskt med banbrytande bränsleceller. För att trivas i rollen bör du ha tidigare erfarenhet från labb- eller verkstadsmiljö samt en bakgrund som testingenjör, labbtekniker eller liknande. Om du brinner för hållbara lösningar och vill vara en del av ett företag där dina insatser verkligen gör skillnad - då är detta rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett innovativt företag i framkant inom hållbara energilösningar. De är specialiserade på utveckling av PEM-bränsleceller för både mobila och stationära elektriska applikationer. En av deras huvudprodukter möjliggör rena, effektiva och skalbara energilösningar. Företaget växer snabbt och är fortsatt engagerade i att tänja på teknikens gränser och skapa verklig påverkan genom sitt arbete.
Som testingenjör kommer du att spela en viktig roll i produktutvecklingsteamet. Du blir en del av ett snabbfotat team som utvecklar nya tekniska produkter - från konceptskisser till färdiga produkter. Eftersom företaget fortfarande är i en spännande uppstartsfas är det viktigt att du är prestigelös och villig att hjälpa till även utanför ditt huvudsakliga ansvarsområde.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett innovativt företag på en spännande resa
• En roll med stora möjligheter att växa och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor
• En dedikerad konsultchef från Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Utföra prestanda-, funktions- och miljötester på våra bränsleceller och system
• Utveckla och genomföra undersökande testriggar och testbänkar
• Hantera extern testning
• Utveckla och optimera testkapacitet, t.ex.. standardiserade testprocedurer, instrumentering, databehandling
• Installera, använda och underhålla laboratorieinstrument och utrustning
• Prototypbyggnation: Elektronisk lödning, lasersvetsning, mekanisk montering
VI SÖKER DIG SOM
• Ingenjörsexamen eller motsvarande
• Erfarenhet som testingenjör, labbtekniker eller liknande
• Praktisk erfarenhet av verkstads- eller laboratoriearbete inom relevant elektronik/elektrokemiskt område
• Självständig, pålitlig och strukturerad i ditt arbete
• Förmåga att kommunicera flytande på engelska, i både tal och skrift
• Kreativitet, nyfikenhet och entusiasm för innovativa elektroniska lösningar
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med vätgas
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
