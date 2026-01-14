Tester Digital Solutions - Flir Systems AB
2026-01-14
Vi söker nu en digital testare för konsultanställning hos FLIR i Stockholm/Arninge. Vi söker dig som vill arbeta med test och kvalitetssäkring av professionella digitala lösningar kopplade till marknadsledande termiska kameror. Hos FLIR blir du en del av en högteknologisk miljö där mjukvara, hårdvara och avancerad bildteknik möts för att skapa framtidens lösningar inom termisk sensing.
Du kommer att ingå i Digital Solutions-teamet och arbeta nära utvecklare inom mjukvara, elektronik, optik och produktion. Rollen erbjuder en central position i utvecklingskedjan, där ditt arbete har direkt påverkan på produktkvalitet och kundupplevelse.

Dina arbetsuppgifter
Test av professionella digitala applikationer, inklusive webb- och mobilappar för kamera- och bildhantering
Test av system som är integrerade med molntjänster och uppkopplad hårdvara
Framtagning, underhåll och genomförande av manuella testfall
Design och utveckling av automatiserade tester för ökad effektivitet och testtäckning
Medverkan i uppbyggnad och vidareutveckling av teststrategi och testarkitektur
Felsökning och verifiering i samarbete med utvecklingsteam
Arbete i en agil Scrum-miljöProfil
Vi tror att du har en teknisk bakgrund inom exempelvis systemvetenskap, datateknik eller motsvarande, och ett stort intresse för kvalitet och användarupplevelse. Du är noggrann, strukturerad och trivs i samarbete med andra tekniska roller.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av mjukvarutestning av webb- och/eller mobilapplikationer
Vana att skriva och strukturera testfall
Erfarenhet av testautomatisering (exempelvis med Cypress, Playwright, Selenium eller liknande)
Förståelse för agila arbetssätt och Scrum
God kommunikativ förmåga i engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av test av system med hårdvarunära koppling, exempelvis kameror eller IoT
Kunskap om CI/CD-flöden och molnbaserade lösningar
Erfarenhet av prestanda- eller systemtestÖvrig information
Omfattning: Heltid, långsiktigt konsultuppdrag via WeStaff Sweden.
Placering: Täby/Arninge, norra Stockholm.
Start: Februari.Om företaget
Vi på WeStaff Sweden är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med lång erfarenhet från teknik- och industribranschen. Vi arbetar nära både kunder och kandidater, och sätter personlig relation, trygghet och långsiktighet i första rummet.
