Testare till Högteknologiskt Bolag
2026-03-09
Vill du arbeta nära teknikutvecklingen i ett mindre, specialiserat team där noggrannhet, tålamod och teknisk nyfikenhet står i centrum? Vi söker nu två konsulter till ett R&D-team i Kista som arbetar med avancerad teknik för tillverkning av kretskort.
OM TJÄNSTEN:
Som testare kommer du att arbeta i ett litet och sammansvetsat team som arbetar med avancerad teknik.
Arbetet handlar om att testa och optimera hur olika lodpastor fungerar och du kommer bland annat att:
Testa olika material och parametrar i utrustningen
Samla in och analysera testdata
Justera parametrar för att hitta bästa möjliga resultat
Dokumentera resultat noggrant
Identifiera samband mellan orsak och effekt i testerna
När rätt parametrar hittas genomförs även mer långsiktiga utmattningstester för att säkerställa stabilitet över tid.
Du får en strukturerad introduktion där du de två första veckorna får gå bredvid testledaren, efter två veckor får du arbeta med eget testmaterial och efter cirka fyra veckor förväntas du utföra tester självständigt med stöd från teamet.
VI SÖKER DIG SOM: Har en ingenjörsexamen inom mekanik, elektronik eller mekatronik
Har tidigare arbetslivserfarenhet
Är händig och gillar att arbeta handson.
Är noggrann
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vi söker dig som trivs med praktiskt och metodiskt utvecklingsarbete. Rollen passar särskilt bra för dig som är nyexaminerad eller i början av din karriär och vill arbeta nära tekniken.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: 7 april
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
