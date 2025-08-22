Testare/Testledare
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 4+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning:
Vi söker en erfaren testare/testledare.
I den här rollen blir du en del av ett tvärfunktionellt team som utvecklar digitala tjänster kopplade till anställningsstöd. Teamet består av webbutvecklare, UX-designers, produktägare, scrum master samt både frontend- och backendutvecklare.
Uppdraget omfattar såväl testledning som operativt testarbete. Inledningsvis ligger fokus på att vidareutveckla och färdigställa automatiserade tester för samtliga tjänster. Automatiseringsarbetet är redan igång, men behöver nu slutföras. Idag utförs många tester manuellt, vilket gör att en central del av rollen är att omvandla dessa till automatiserade tester. Arbetet sker främst med hjälp av Playwright.
Du kommer även att arbeta med API-testning i Postman samt genomföra tester i olika interna miljöer och webbläsare. Rollen innebär att du använder verktyg som Visual Studio Code med relevanta bibliotek och plugins för testautomation, Horizon för testning mot bakomliggande tjänster samt felsökning via exempelvis Kibana. Eftersom utvecklingsmiljön är omfattande och komplex behöver du ha en god förmåga att hantera tekniska utmaningar och snabbt sätta dig in i befintliga system.
En annan viktig del av uppdraget är att säkerställa tillgänglighet enligt gällande riktlinjer, såsom WCAG. Det innebär bland annat att använda hjälpmedel som skärmläsare, exempelvis NVDA, för att testa att tjänsterna fungerar för alla användare, oavsett funktionsförmåga.
Arbetet sker i nära samverkan med utvecklare, testare, produktägare, scrum master samt övriga utvecklings- och plattformsteam. För att lyckas i rollen krävs därför god samarbetsförmåga, hög kvalitetsmedvetenhet och erfarenhet av att arbeta strukturerat i komplexa tekniska miljöer.
Obligatoriska krav:
Kompetensnivå 3 - minst 4 år i aktuell roll
ISTQB-certifiering
Minst 3 års erfarenhet av test och testautomatisering
Minst 3 års erfarenhet av utveckling i JavaScript/TypeScript (gärna frontend)
Minst 3 års erfarenhet av Playwright för automatiserade GUI-tester
Erfarenhet av arbete i autonoma agila utvecklingsteam
Erfarenhet av SCRUM och verktyg som Jira/Confluence
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande krav:
erfarenhet av en komplex utvecklingsmiljö med många systemintegrationer.
erfarenhet av incidenthantering, drift och förvaltning.
dokumenterad arbetslivserfarenhet av ett eller flera repon (repositories) innehållande egenutvecklad kod, som ska kunna uppvisas vid förfrågan
erfarenhet av teststrategiskt arbete och kunna bidra till förbättring av testprocesser och kvalitetssäkring.
erfarenhet tillgänglighetstest enligt WCAG.
praktisk erfarenhet av versionshantering, skärmläsare (ex. Bitbucket, NVDA).
erfarenhet av att automatisera tester i redan befintliga system eller pågående utvecklingsprojekt.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
