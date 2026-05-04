Testare, IT

Vi söker nu en erfaren testare för ett konsultuppdrag med start omgående.
Placeringsort: Sundsvall
Distansarbete: Möjlighet till distansarbete upp till 60 %, vilket innebär cirka 3 dagar per vecka på distans och i genomsnitt 2 dagar per vecka på plats i Sundsvall.
Period: Start snarast möjligt, långt uppdrag i upp till 3+ år.
Omfattning: 100 % (40 timmar/vecka)
Språk: Svenska
Om rollen
Kunden behöver förstärka sin utvecklingsverksamhet med en testare som ska arbeta i team inom myndighetens utvecklingsportfölj med fokus på systemutveckling.
Detta är ett uppdrag för en erfaren testare som trivs i en agil utvecklingsmiljö och som vill bidra till kvalitet och stabilitet i samhällskritiska system.
Uppdraget omfattar testarbete i samband med:
Nyutveckling
Vidareutveckling
Förvaltning av myndighetens IT-stödPubliceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Utföra funktionella och icke-funktionella tester
Granska och analysera krav ur testperspektiv
Skapa och hantera avancerade testdata
Utföra tester samt dokumentera testresultat
Bidra till kvalitet, struktur och framdrift i uppdrag
Arbeta i agila utvecklingsmiljöer med flera samverkande team
Vid behov stödja och leda samordning mellan teamKvalifikationer
Ha arbetat i rollen som testare, eller motsvarande, inom IT och agil systemutveckling på distribuerad tjänsteorienterad plattform i minst 5 år under de senaste 10 åren.
Ha djup förståelse och erfarenhet av:
Testarbete med komplexa samband
Funktionella och icke-funktionella tester
Regressionstestning
Integrationstestning
Framtagning av testfall
Preparering av testdata från databaser
Användning av SQL i testarbete
Kunna skriva och tala flytande svenska
Lämna minst två referenser i samband med CVSå ansöker du
Är du intresserad av att arbeta som konsult hos oss? Skicka gärna in din ansökan! Observera att vi tyvärr inte tar emot underkonsulter.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: rekrytering@tobedone.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TO Be Done AB
(org.nr 559376-4730) Jobbnummer
9890702