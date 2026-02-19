Testare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Botkyrka
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en testare som tar ett övergripande ansvar i teamet för testplanering och testutförande kopplat till en produkt i en större organisation inom offentlig sektor. Du blir en viktig del i att säkra kvaliteten genom hela utvecklingsarbetet, från krav och strategi till genomförande, uppföljning och förbättring av teamets arbetssätt inom test.
Uppdraget har även ett inslag där det kan bli aktuellt att utvärdera och påbörja testautomatisering, med fokus på regressionstester.
ArbetsuppgifterSätta dig in i krav och behov samt omsätta dem till en tydlig teststrategi
Planera vad som ska testas och när, samt välja lämpliga testtyper och angreppssätt
Genomföra manuella tester
Identifiera, dokumentera och följa upp buggar, brister och avvikelser
Samverka nära med produktägare, kravställare och utvecklare, samt vid behov med andra team
Stötta teamet i att förbättra och vidareutveckla arbetssätt kopplat till test
Vid behov bidra till att undersöka möjligheter för testautomatisering, främst regressionstester
KravMinst fyra års dokumenterad erfarenhet som testare
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
MeriterandeMinst sex (6) månaders praktisk erfarenhet av testning i Pega-plattformen
Minst sex (6) månaders praktisk erfarenhet av testautomatisering med PlaywrightSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7262114-1850827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9752112