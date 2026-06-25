Test Engineer
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-25
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Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Test Engineer som vill arbeta nära hårdvara, testmiljöer och embedded system i ett utvecklingsteam. Rollen innebär ett praktiskt och hands-on arbete där du hanterar, konfigurerar och underhåller testutrustning och riggar för teamets utvecklingsarbete. Du kommer att arbeta med att montera komponenter, exempelvis reglage eller spakar, i testmiljöer samt säkerställa att hårdvara, kablage och system är korrekt uppsatta.
I uppdraget ingår även att flasha mjukvara, se till att systemen har rätt baseline och utföra enklare felsökning med exempelvis OBD-verktyg. En viktig del av arbetet är att bidra till att testmiljön efterliknar verklig funktionalitet. Du samarbetar med flera kontaktytor inom organisationen och bidrar till att testmiljön fungerar enligt uppdragets behov.
Rollen passar dig som trivs i en praktisk miljö där felsökning, hårdvara och funktionella tester står i fokus, snarare än renodlad utveckling. Som person är du samarbetsorienterad, flexibel och bekväm med många kontaktytor. Du arbetar självständigt när det behövs, men fungerar samtidigt väl i team och är trygg i att hantera olika viljor, prioriteringar och intressenter.
Obligatoriska kvalifikationer:
Innehav av B-körkort.
Förmåga att samarbeta effektivt, hantera olika intressenter, kommunicera tydligt, ta ansvar och arbeta lösningsorienterat.
Väl utvecklad förmåga att felsöka.
Relevant arbetslivserfarenhet om minst två år samt erfarenhet från arbete med embedded hårdvara eller testmiljöer.
Det anses som meriterande om du har erfarenhet av arbete med HIL-riggar, exempelvis bygge eller underhåll, eller liknande testmiljöer.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Lund (visa karta
)
674 32 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9978154