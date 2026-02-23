Tesia AB - hemtjänst Trollhättan
2026-02-23
Tesia AB söker nu ansvarsfulla och omtänksamma medarbetare till vår hemtjänstverksamhet i Trollhättan!Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som medarbetare på Tesia inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd, omsorg och service till våra kunder i deras egna hem. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Personlig omvårdnad
Hjälp med hygien och påklädning
Matlagning och inköp
Städning och tvätt
Medicin påminnelser
Socialt stöd och sällskap
Arbetet är självständigt men du ingår i ett engagerat team där samarbete och kommunikation är viktigt.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande, empatisk och lyhörd
Har god samarbetsförmåga
Kan arbeta självständigt
Talar och skriver svenska
Har B-körkort
Har erfarenhet inom vård och omsorg
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Trygg anställning med kollektivavtal (om det gäller)
Introduktion och löpande stöd
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till Ewa@tesia.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: ewa@tesia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tesia AB
(org.nr 556583-1301), https://tesia.se/
Fabrikvägen 2 (visa karta
)
461 39 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ewa Rödin ewa@tesia.se Jobbnummer
9757858