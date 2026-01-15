Terminaltjänsteman till terminalen i Visby
Destination Gotland AB / Kundservicejobb / Gotland Visa alla kundservicejobb i Gotland
2026-01-15
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Destination Gotland AB i Gotland
, Västervik
, Oskarshamn
, Nynäshamn
, Stockholm
eller i hela Sverige
Söker du säsongsarbete där du får arbeta med service, möta människor och och ha ett omväxlande arbete i en dynamisk miljö?
Till vår terminal i Visby söker vi nu flera terminaltjänstemän inför säsongen 2026.
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten under högsäsong och bidrar till att våra resenärer får en trygg, smidig och trevlig upplevelse.
Om säsongsarbetet
Som terminaltjänsteman arbetar du nära både resenärer och kollegor i ett omväxlande tempo. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat omfatta:
- Biljettbokning samt kundsupport via telefon, e-post och chatt.
- Kontroll av biljetter och förmånskort i samband med fartygens avgångar
- Mottagning av fartyg vid ankomst till hamn. Assistera vid ledsagningar, internpost och bagagehantering.
- Kassaarbete, inklusive biljettbokning, försäljning av förmånskort och andra kassarelaterade ärenden.
Vi erbjuder
- Ett säsongsarbete i en aktiv och social miljö
- Ett strukturerat utbildnings- och introduktionsprogram
- Möjlighet till återkommande säsongsanställning
- Ett sammansvetsat team med stort fokus på service och samarbetePubliceringsdatum2026-01-15Utbildningsbakgrund
En obligatorisk utbildning om fem dagar genomförs under våren.
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Sista ansökningsdag 2026-02-20
På Destination Gotland ansvarar vi för en av Sveriges viktigaste vägar - sjövägen mellan Gotland och fastlandet. Våra snabbgående fartyg skapar möjligheter för både passagerare och godstrafik att resa effektivt mellan Gotland och fastlandet, på rutterna Visby - Nynäshamn eller Visby - Oskarshamn.
Vi har drivit Gotlandstrafiken sedan 1998 och är stolta över förtroendet. Formellt är uppdraget från Trafikverket, men på många sätt är uppdraget också från det gotländska samhället. Vi ser det som vår uppgift att vara med och bidra till Gotlands utveckling genom att alltid gå före och skapa möjligheter för att alla som vill ska kunna resa till och från vår ö.
Läs mer på www.destinationgotland.se
eller följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Destination Gotland AB
(org.nr 556038-2342), https://www.destinationgotland.se/ Jobbnummer
9685519