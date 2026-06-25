Terminalmedarbetare sökes till Örebro
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av truckkörning och söker nästa utmaning?
Vi söker en noggrann och ansvarsfull medarbetare för terminalarbete. Du har tidigare kört motviktstruck och ledstaplare, har datorvana, behärskar svenska väl och trivs med ett fysiskt arbete Om tjänsten
Arbetstider: 07:00-16:00
Omfattning:
– behovsanställning
– Schema i juli & augustiDina arbetsuppgifter
• Truckkörning (motviktstruck och ledstaplare)
• Terminarbete (Tunga lyft kan förekomma)Profil
Vi söker dig som:
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Har erfarenhet av motviktstruck och ledstaplare
• Är strukturerad, flexibel och har god arbetsmoral
Placeringsort: Örebro
Start: Enligt överenskommelse
Observera att bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fagottvägen 1B (visa karta
)
633 47 ESKILSTUNA Kontakt
Mattias Johansson mattias.johansson@posti.com Jobbnummer
9978195