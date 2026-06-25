Terminalmedarbetare sökes till Örebro

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Örebro
2026-06-25


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Publiceringsdatum
2026-06-25

Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av truckkörning och söker nästa utmaning?

Vi söker en noggrann och ansvarsfull medarbetare för terminalarbete. Du har tidigare kört motviktstruck och ledstaplare, har datorvana, behärskar svenska väl och trivs med ett fysiskt arbete

Om tjänsten
Arbetstider: 07:00-16:00

Omfattning:
– behovsanställning
– Schema i juli & augusti

Dina arbetsuppgifter
• Truckkörning (motviktstruck och ledstaplare)
• Terminarbete (Tunga lyft kan förekomma)

Profil
Vi söker dig som:
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Har erfarenhet av motviktstruck och ledstaplare
• Är strukturerad, flexibel och har god arbetsmoral

Placeringsort: Örebro
Start: Enligt överenskommelse

Observera att bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fagottvägen 1B (visa karta)
633 47  ESKILSTUNA

Kontakt
Mattias Johansson
mattias.johansson@posti.com

Jobbnummer
9978195

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