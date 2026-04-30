Terminalarbetare Till Power
Onepartnergroup Ggvv AB / Lagerjobb / Vaggeryd Visa alla lagerjobb i Vaggeryd
2026-04-30
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Ggvv AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Jönköping
, Värnamo
, Gislaved
eller i hela Sverige
Din resa mot spännande möjligheter börjar här! Power i Skillingaryd söker terminalarbetare. Är du den stjärnan vi söker? Vi har flera lediga tjänster som erbjuder heltidsanställning med stora möjligheter till fast anställning, med start omgående
Om rollen:
Som terminalarbetare kan dina arbetsuppgifter inkludera allt från lastning och lossning till packning, inlagring och orderplockning med truck. Det är en dynamisk och varierande roll där du alltid har möjlighet att lära dig nya saker och utvecklas.
Är du rätt person för jobbet?
Vi söker dig som arbetar engagerat, effektivt och noggrant. Du gillar att ta ansvar, trivs med att jobba självständigt och har samtidigt lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet högt. Saknar du vissa erfarenheter uppmuntrar vi dig ändå att söka.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är en fördel, men inget krav. Det viktigaste är att du är engagerad och villig att ta dig an nya utmaningar. Saknar du erfarenhet erbjuder vi goda möjligheter att växa i rollen, och även utbildning samt certifiering för truckkörning om du inte redan har truckkort A1-4 och B1-4. Arbetstiderna är förlagda till skift och matchar inte kollektivtrafikens, vilket gör att körkort är ett krav om du inte bor i närområdet. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vill du bli en del av vårt team?
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elin Carlsson på elin.carlsson@onepartnergroup.se
.
Vänta inte med att söka, skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230), https://www.onepartnergroup.se/
568 31 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Elin Carlsson elin.carlsson@onepartnergroup.se +46722162440
