Terminalarbetare till Coop Logistik
2025-09-25
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Södertälje
, Nyköping
, Järfälla
, Sundbyberg
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att arbeta på varuterminalen i Eskilstuna innebär att du är en viktig del i kedjan som förser Coops butiker med varor. Rollen är bred och det finns många olika arbetsmoment och processer att arbeta med. Några exempel på arbetsområden är varumottagning, utlastning, avpalletering samt olika typer av processövervakning i det automatiserade logistikflödet. Varje arbetsområde tillhör ett processområde.
I ditt ansvarsområde ingår bland annat att:
- Nå uppsatta mål, personliga likväl som gruppens
- Följa de processer som finns samt även bidra till förbättring av dessa processer
- Skapa arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen
- Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor och chefer
- Vara noggrann och serviceinriktad
- Följa de regler, policys och rutiner som gäller på arbetsplatsen
- Värna om din egen hälsa
Processområden
Automatiska processer
I detta arbetsområde kommer det vara fokus på övervakning av maskiner och plockprocesser. Här är det meriterande om du har ett tekniskt intresse och systemvana samt har förmåga att skifta fokus mellan olika arbetsmoment.
In/Ut
I detta arbetsområde kommer du bland annat ha hand om lossning och lastning av trailers, truckkörning och ta emot chaufförer. Här är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att köra truck samt gott personbemötande då du kommer interagera och samarbeta med såväl externa som interna parter.
Manuella processer
I detta arbetsområde kommer orderplock vara din huvudarbetsuppgift. Du ser till att butiken får rätt varor och att de är säkert förpackade innan de fraktas till butik. Vi plockar våra varor med "pick by voice".
Terminalen kommer att vara i drift dygnet runt och du behöver därför vara flexibelt inställd till att arbete i skiftform. Vår terminal är även uppdelad av en torr samt kyld del varav den kylda delen är mellan 2-4 grader, du behöver därmed vara beredd på att arbete i kyla kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare med högt säkerhets- och kvalitetstänk. Då den största delen av verksamheten är automatiserad ser vi att du har ett tekniskt intresse och lätt för att lära dig system och processer. Extra meriterande är god datorvana och kunskap i relevanta system. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser att du är en lagspelare som motiveras av tydliga mål. Du presterar väl och motiveras av att få feedback. Meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom lager eller produktion.
Dina språkkunskaper i svenska är goda såväl muntligt som skriftligt, engelska är meriterande då många av våra system är på engelska. Utöver språkkunskaper ser vi att du har god kommunikationsförmåga då du kommer ha daglig kontakt med olika stödfunktioner runt om på terminalen för att lösa diverse problem som uppstår.
Vad erbjuder vi dig?
I Eskilstuna väntar en spännande utmaning i ett stabilt företag med utrymme att växa i din roll. Coop investerar för framtiden med denna nya varuterminal som är en av Europas största helautomatiserade terminaler för livsmedel. I Eskilstuna har du således möjligheten att arbete i en toppmodern anläggning med den senaste tekniken.
Andra förmåner som förekommer
- Friskvårdsbidragsbidrag
- Lojalitetsrabatt när du handlar på Coop
- Terminalen har ett eget gym
- Terminalen har en egen idrottshall
- Upp till 32 timmars arbetstidsförkortning utöver semester per år
- Möjlighet att beställa lunch från Coop Sveaplan till ett förmånligt pris
Coop erbjuder en arbetsmiljö som ska vara fri från alkohol och droger. Vi genomför därför drogtester vid nyanställning samt även slumpvisa alkohol och drogtester löpande. Utöver referenstagning kommer slutkandidater genomgå drogtest och bakgrundskontroll innan anställning blir aktuell.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, tveka därför inte att söka till jobbet redan idag!
Digital intervju med Hubert - ett första steg i rekryteringen
Som en del av vår rekryteringsprocess för tjänsten som terminalarbetare använder vi ett digitalt verktyg som heter Hubert. Direkt i din ansökan kommer du att komma till en digital intervju som genomförs av Hubert.
Hubert ställer ett antal öppna frågor som är relevanta för jobbet. Du svarar skriftligt i din egen takt, det är alltså inte en videointervju, utan en textbaserad intervju som du gör online när det passar dig.
Det är viktigt att veta att detta inte ersätter en personlig intervju. Hubert är ett första steg i urvalsprocessen och vi ser fram emot att träffa dig för ett samtal om du går vidare.
Vi ser fram emot din ansökan!
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror - något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.
Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.
Vi värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Östra Försäljning AB
(org.nr 556030-5921), https://www.coop.se/ Arbetsplats
Coop Logistik Jobbnummer
9527236