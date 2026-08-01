Frisör sökes till heltidstjänst, VickysKlippotek Kristianstad

Manolopoulos, Viktoria / Hälsojobb / Kristianstad
2026-08-01


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Vickys klippotek är en väl inarbetad salong i centrala Kristianstad. Salongen har funnits på Nya Boulevarden 12 sedan 1994.
Vårt mål är att alltid sätta kunden i fokus och skapa en långsiktig kundrelation. Personliga egenskaper - Du som söker skall ha stort intresse för yrket och brinna för service med ett skratt nära till hands.
Behörig frisörutbildning, samt behärska svenska språket i tal är ett krav för sökande.
Lön enligt kollektivavtal, Frisöravtalet.
Välkommen med din ansökan och CV till Tommy.pb.nilsson@gmal.com Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Ser framemot din ansökan!
Vänligen Vicky!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: tommy.pb.nilsson@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Manolopoulos, Viktoria

Arbetsplats
Manolopoulos, Viktoria

Jobbnummer
10017769

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