Frisör sökes till heltidstjänst, VickysKlippotek Kristianstad
Manolopoulos, Viktoria / Hälsojobb / Kristianstad Visa alla hälsojobb i Kristianstad
2026-08-01
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Vickys klippotek är en väl inarbetad salong i centrala Kristianstad. Salongen har funnits på Nya Boulevarden 12 sedan 1994.
Vårt mål är att alltid sätta kunden i fokus och skapa en långsiktig kundrelation. Personliga egenskaper - Du som söker skall ha stort intresse för yrket och brinna för service med ett skratt nära till hands.
Behörig frisörutbildning, samt behärska svenska språket i tal är ett krav för sökande.
Lön enligt kollektivavtal, Frisöravtalet.
Välkommen med din ansökan och CV till Tommy.pb.nilsson@gmal.com
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Ser framemot din ansökan!
Vänligen Vicky! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: tommy.pb.nilsson@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manolopoulos, Viktoria Arbetsplats
Manolopoulos, Viktoria Jobbnummer
10017769