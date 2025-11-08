Terminalarbetare Den Hartogh Logistics
2025-11-08
Är du praktiskt lagd och trivs i en varierad arbetsroll i ett bolag där man främjar intern kompetensutveckling? Trivs du dessutom i en dynamisk miljö med fokus på förbättringsarbete och effektivisering? Då kan du vara den vi söker! Vi på Den Hartogh söker en Terminalarbetare till vår verksamhet på Stora Holm. Läs gärna vidare för mer information kring tjänsten och vem vi söker!
Terminalarbetare I denna roll kommer du att ha ett omväxlande och ansvarsfullt arbete där du stöttar upp i olika områden, både med våra tankcontainers och övriga arbetsuppgifter på depån. Det kan bland annat innebära truckkörning och att ta hand om inkommande arbetsorders och rengöra/diska tankcontainers med hjälp av datastyrda diskrobotar. Efter rengöring ansvarar du för att kontrollera att arbetet är korrekt utfört innan diskintyg upprättas. Vi kommer se till att du har rätt skyddsutrustning och rätt utbildningar för att arbeta säkert hos oss. Viktigt att känna till är att tjänsten är fysiskt krävande. Eftersom det är begränsade kommunikationsmöjligheter till Stora Holm, behöver du ha tillgång till egen bil. Tjänstens omfattning är heltid, fördelad på två skift.
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder dig en varierad arbetsroll i en dynamisk miljö där du har möjlighet att vara med och påverka verksamheten framåt. Vi värdesätter engagemang och intresse. Vi har kollektivavtal, erbjuder förmånligt friskvårdsbidrag, hälsokontroller via företagshälsovård, renoverade fräscha lokaler, roliga events och goda möjligheter till utveckling inom bolaget. Vem söker vi? För att trivas i rollen som terminalarbetare hos oss ser vi att du har en praktisk eller teknisk bakgrund och gillar en varierad arbetsdag. Du är nyfiken, initiativrik och drivs av att lära dig nya saker samt utvecklas i din roll. Vidare är du ansvarsfull och har högt säkerhetstänk både när det gäller dig själv och dina kollegor. Vi värdesätter att du är engagerad och har en positiv inställning till samarbete. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö där förändringar kan ske snabbt och där man ständigt arbetar för att förbättra och effektivisera rutiner. Erfarenhet från en liknande tjänst är meriterande men din personlighet och inställning att vara det som väger tyngst för oss!
Den Hartogh Logistics Den Hartogh Logistics en ledande, global leverantör av logistiktjänster. På vårt servicecenter erbjuder vi bland annat diskning, lagning och reparation av tankcontainers och vägtransporter. Tillsammans vill vi forma en trygg och stabil grund där vi fokuserar på välmående och engagerad personal med högt säkerhetstänk i fokus. Vi arbetat aktivt med hållbarhets- och miljöfrågor som är viktiga parametrar för oss. Vi är i stark tillväxtfas och behöver därför utöka vår organisation med en engagerad och nyfiken person som blir en viktig del i vår fortsatta resa framåt.
Krav
B-körkort (manuell) och tillgång till bil
Flytande svenska och god förståelse för engelska i tal och skrift
Meriterande
Truckkort
Fallskyddsutbildning
Heta arbeten
Slutna utrymmen
Kännedom kring ADR
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi arbetar med löpande urval vilken kan innebära att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdatum: 2025-11-10
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Stora Holm, Göteborg
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
