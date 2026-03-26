Terminalarbetare
2026-03-26
Menzies Aviation är ett marknadsledande företag som har verksamhet på över 300 flygplatser världen över. Vår verksamhet är dynamisk, där säkerhet och effektivitet prioriteras. Våra värdeord, vår spirit, handlar om att som personal ge den bästa servicen till våra kunder. Vi vill vara bäst. De värderingar som leder oss i vårt arbete är säkerhet, passion, integritet, pålitlighet, innovation och teamwork. Vår verksamhet på Malmö Airport kretsar kring flygfrakt i olika roller gentemot flygbolag och kunder.
Till Malmö Airport söker vi drivna och motiverade terminal arbetare där arbetet är förlagt i tvåskift. Som arbetsplats erbjuder vi en spännande miljö där du tillsammans med oss blir en del av vårt team och får en viktig roll i Nordens logistikhjärta.
Arbetet innebär mestadels truckörning dvs. lossning och lastning på lastbil. Vi arbetar uteslutande för alla olika flygbolag och speditörer.
Vad erbjuder vi?
Upplärning på plats
Spännande och fartfylld arbetsroll
Härligt team
Varierande arbetsuppgifter
Flygfraktsvärldens centrum
Att prata svenska och engelska obehindrat är ett krav. Likaså tidigare erfarenhet av lagerarbete samt B körkort och att ha tillgång till bil. Tillträde omgående.
Låter detta intressant? Tveka inte att skicka iväg din ansökan redan idag då vi intervjuar löpande.
(För att bli anställd hos oss krävs det att du genomgår en säkerhetsprövning hos Transportstyrelsen med godkänt resultat då vi arbetar inom säkerhets skyddsklassat område) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: MMX.Warehouse@menziesaviation.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Terminalarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Menzies Aviation (Sweden) AB
(org.nr 556546-0879)
233 71 MALMÖ-STURUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
