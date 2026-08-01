Tentamensvakter
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-01
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KTH söker nu ett antal personer som vill arbeta extra som tentamensvakter!Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Som tentamensvakt ansvarar man för hela genomförandet av tentamen i sal som omfattar närvarokontroll, insläpp, upprätthållande av ordning, övervakning av tentanderna under hela skrivtillfället och slutligen insamling av skrivningarna vid tentamens slut. Man behöver vara uppmärksam och föra noggranna anteckningar om något avvikande skulle inträffa samt hantera vissa administrativa uppgifter. Det kan ibland uppstå oförutsedda situationer som kräver att man är stresstålig och har god känsla för service. Vidare ger tentamensvakten korta instruktioner till grupper av studenter på både svenska och engelska.
Det är viktigt att man är påläst och på ett tydligt sätt kan förmedla vilka regler som gäller vid en tentamen. Man behöver därför ha goda kunskaper om KTHs interna riktlinje avseende examination, se Riktlinje om skriftlig examination i sal (kth.se). KTH ger en vaktintroduktionsutbildning i anslutning till rekryteringen som är obligatorisk för alla nyanställda vakter. Arbetet som tentamensvakt kräver även vissa fysiska insatser som exempelvis hämta och lämna material mellan olika delar av campus, ställa ordning bord och stolar samt att vissa salar har teatersittning med nivåskillnader. Campus Valhallavägen är stort och avstånden långa mellan utlämningsstället av tentamensmaterial och skrivsalarna.
KTH:s läsår är uppdelat i fyra läsperioder om sju veckor som följs av en veckas tentamensperiod, därutöver finns ytterligare fyra omtentamensperioder utspridda under läsåret. KTH:s tentamensvakter arbetar främst under tentamensperioderna samt vid enstaka kontrollskrivningar under läsperioderna. Tentamenstillfällena sker på dagtid vardagar men även kvällar och helger förekommer. Tentamina förläggs i olika lokaler vid Campus Valhallavägen och vid Albanova. Tentamina är både skriftliga och digitala.
Examination av studenter är en mycket viktig uppgift och kvaliteten i examinationen är av största vikt för trovärdigheten i de betyg och examina KTH utfärdar. Som tentamensvakt representerar du också vid varje tentamenstillfälle KTH som arbetsgivare.
Om avdelningen/gruppen
Examinationsadministrationen är en funktion inom enheten för Studentservice på KTH.
Examinationsadministrationen samordnar processen att genomföra tentor på KTH på ett rättssäkert sätt. Inom denna process är tentavakter en oerhört viktig del.KvalifikationerKvalifikationer
För att arbeta som tentamensvakt behöver du ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Du behöver vara strukturerad och noggrann
Ha god samarbetsförmåga, vara stresstålig och kunna hantera oförutsedda situationer
Du behöver ha en god känsla för service och vara bekväm med att tala inför större grupper
Du behöver ha digitala färdigheter och tillgång till ett digitalt verktyg (mobiltelefon eller dator) då KTH använder sig av ett digitalt bokningssystem för inbokning av tentamensvakter och vaktpass
Kunna vara med på intervju den 1 september och utbildningstillfället 11 september
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som tentamensvakt vid annat universitet eller högskola, vid högskoleprovet eller vid gymnasieskola.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter. Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Som Tentamensvakt på KTH har du en s.k. intermittent anställning. Det innebär att du anställs vid varje enskilt tillfälle och får ekonomisk ersättning per timme. Hur många arbetstillfällen som erbjuds är varierande och utefter behov. Det innebär alltså att du vid behov blir erbjuden enstaka, kortvariga anställningstillfällen
Observera att du inte kan arbeta som tentamensvakt om du är student på KTH.Övrig information
Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Cecilia Månson Blom cillam@kth.se Jobbnummer
10017760