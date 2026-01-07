Tender Manager
2026-01-07
Presto hjälper företag och organisationer att skydda sina verksamheter mot brand och olycka. Som medarbetare på Presto är du med och gör skillnad. Vi räddar liv tillsammans med våra kunder.
Om rollen
I rollen som Tender Manager har du det övergripande strategiska och kommersiella ansvaret för vårt anbudsarbete. Du driver det proaktiva anbuds- och upphandlingsarbetet framåt i nära samarbete med kundportföljsansvariga och andra nyckelfunktioner, med målet att vinna fler och mer lönsamma affärer.
Rollen kombinerar strategiskt tänkande, affärsmässighet och analys med operativt ledarskap. Du leder själv anbudsarbetet för våra viktigaste kunder och är en central kraft i att utveckla och förbättra våra arbetssätt, processer och verktyg inom anbudsarbetet. Rollen innebär också personalansvar, där en medarbetare rapporterar direkt till dig.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Utveckla och driva företagets övergripande anbuds- och anbudsstrategi.
Arbeta proaktivt och kommersiellt ensam eller tillsammans med
kundportföljsansvariga för att öka vinstfrekvensen i upphandlingar.
Leda och ansvara för anbudsarbetet mot våra strategiskt viktigaste kunder
Analysera upphandlingsresultat, konkurrens och marknad för att identifiera förbättrings- och affärsmöjligheter.
Driva kontinuerligt förbättringsarbete inom anbudsprocesser, struktur och arbetssätt.
Säkerställa affärsmässiga, juridiska och kommersiella perspektiv i anbuden.
Vara en nyckelkontakt gentemot interna och externa intressenter.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är analytisk, affärsdriven och strategisk, med en stark kommersiell förståelse.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av strategiskt anbuds- eller upphandlingsarbete
5 års dokumenterad erfarenhet inom LOU/LUF
Stark affärsmässig och analytisk förmåga
Förmåga att arbeta proaktivt och driva förändring
Mycket god samarbetsförmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
Erfarenhet av att leda komplexa anbudsprocesser och viktiga kunddialoger
Mycket god kommunikations- och presentationsförmåga
Vi erbjuder
Utvecklingsmöjligheter inom en långsiktig och stabil bransch som funnits länge.
Internutbildning via Presto Academy.
Kollektivavtal, kollektivavtalsenliga försäkringar inklusive tjänstepension.
Till din fritid erbjuder vi friskvårdsbidrag via Epassi, rabatterade priser hos SJ, Elite hotels, Scandic, Sats och Nordic Wellness samt tillgång till livsstilsverktyget.
Som medarbetare hos oss får du ta del av rabatter på glasögon och linser via Synotik
Vill du jobba tillsammans med oss?
Vi som jobbar på Presto har olika bakgrund och erfarenhet med en gemensam drivkraft att växa och att arbeta tillsammans som ett lag. Det är kombinationen av våra olikheter som gör oss starka tillsammans. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att spegla samhället och våra kunders mångfald.
Stämmer ovan in på dig? Tveka då inte, skicka in din ansökan idag!
Våra rekryteringsprocesser är kompetensbaserade och vi använder Alva Labs för att säkerställa en fördomsfri rekrytering. Dessa ger oss en indikation på hur väl du matchar rollbeskrivningen. Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister, kreditprövning och drogtest.
Tjänsten är heltid, måndag till fredag
Malmö, Göteborg eller Stockholm
Under julen är rekryteringsteamet på julledighet, därför kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan som tidigast i mitten på januari.
Sedan starten 1959 har vi alltid satt säkerheten främst. Det är vilka vi är, det är vad vi gör och det ligger i vårt DNA . Vi har ett ansvar att driva verksamheten på bästa möjliga sätt och vara ett föredöme i vår bransch. Inte bara just nu, utan även för kommande generationer . Årligen servar vi brandskydd och förebygger risker på fler än 75.000 verksamheter och fastigheter Vi återvinner över 70.000 släckare i vår fabrik i Katrineholm och utbildar 100 000 deltagare inom säkerhet. Så ansöker du
