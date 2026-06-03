Systemadministratör till Verksamhetsstöd i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Datajobb / Kristianstad Visa alla datajobb i Kristianstad
2026-06-03
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Är du en erfaren system- och supportadministratör som gillar ett varierande arbete? Vi erbjuder en rolig tjänst till dig som gillar administration, support och system!
Hjälpmedel är ett verksamhetsområde (VO) inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel med ansvar för samtliga hjälpmedelsområden som finansieras av Region Skåne. Här ingår hjälpmedel till personer med rörelse-, syn-, hörsel-, kommunikations- och kognitionsnedsättningar, medicinska behandlingshjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel samt läkemedelsnära produkter.
Hjälpmedelsverksamheten består av två verksamhetsområden, ett för patientnära arbete samt ett område för order och logistik. Område order och logistik som ansvarar för order- och materialflödet i hela verksamheten består av fyra enheter: Verksamhetsstöd, Kundservice, Sortiment och Logistik.
Verksamhetsstöd ansvarar för verksamhetsövergripande hjälpmedelsadministration så som fakturahantering, inköpsavrop och systemadministration samt för större förbättringsprojekt och processutveckling i verksamheten. Enheten ansvarar även för support, drift och utveckling i verksamhetssystemet för hantering av hjälpmedel. Vi finns på Axel Kleimers väg i Kristianstad och erbjuder en stödjande samt positiv arbetsmiljö där din insats gör skillnad. Vi är en värderingsstyrd arbetsplats där våra kärnvärden välkomnande, drivande, omtanke och respekt genomsyrar vårt dagliga arbete och bemötande. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig kompetensutveckling och friskvårdsbidrag för att uppmuntra investering i din hälsa. Vi erbjuder flextid och möjlighet till viss arbetstid på distans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som systemadministratör ansvarar du för att våra register är uppdaterade och korrekta. Du bevakar avtalsstarter, uppdaterar artiklar i systemet och säkerställer att informationen är aktuell och korrekt. Vidare tar du fram och underhåller dokumentation för processer och rutiner, såsom egenkontroller, samt ansvarar för behörighetstilldelning enligt fastställda riktlinjer. I rollen ingår även att utarbeta manualer och rutiner som underlättar arbetet för förskrivare. Du ger även administrativ och teknisk support via telefon och e-post, där du besvarar frågor och löser uppkomna problem.
Tjänsten innebär många kontaktytor både inom Hjälpmedel och i andra verksamheter inom Region Skåne och har särskilt nära samarbete med sortiments- och avtalsledare samt verksamhetsspecialister.Kvalifikationer
Rollen innebär många kontaktytor och därför är det viktigt att du har ett trevligt, pedagogiskt och professionellt bemötande. För tjänsten är det viktigt att du är noggrann och har ett gott öga för detaljer, samtidigt som du har förmågan att se helheten och förstå användarens behov. Vidare så har du lätt för att samarbeta och att bygga goda relationer i nya sammanhang. Du är självgående, tar egna initiativ samt kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Samtidigt är du flexibel och anpassar dig lätt till förändrade situationer samt har lätt för att snabbt sätta dig in i nya system.
Gällande de formella kraven söker vi dig som har en gymnasieutbildning med fullständiga betyg samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. För att lyckas i rollen har du arbetat några år i olika IT-miljöer med administrativt arbete, gärna inom registervård, support eller liknande områden. Du har också mycket goda kunskaper i Excel och kan arbeta strukturerat med listor, tabeller och statistik. Har du dessutom en vidareutbildning inom administration är det meriterande. Erfarenhet av verksamhetssystemet Sesam är ett plus.
Intervjuer är planerade att hållas den 30/6 och kunskapstester i Excel kan bli aktuellt.
I den här rekryteringen kan provanställning komma att tillämpas.
För oss är det viktigt att det blir rätt person och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329224". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Rekryterare
Helen Gärdebring helen.h.gardebring@skane.se 046-17 35 90 Jobbnummer
9945376