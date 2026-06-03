Flyttmedarbetare sökes till Flex Consulting AB
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2026-06-03
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Om jobbet
På grund av ökad efterfrågan och flera nya kunduppdrag söker Flex Consulting AB nu engagerade flyttmedarbetare till vårt växande team.
Som flyttmedarbetare kommer du att arbeta hos våra kunder med flytt, transport, lastning och lossning av möbler och inventarier. Du är företagets ansikte utåt och bidrar till att våra kunder får en professionell och smidig service.
Vi söker dig som
Är arbetsvillig och har god fysisk kondition
Är ansvarsfull och punktlig
Trivs med att arbeta i team
Har ett positivt kundbemötande
Erfarenhet inom flyttbranschen är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till långsiktigt samarbete
Utvecklingsmöjligheter inom Flex Consulting AB
Om arbetsgivaren
Flex Consulting AB är ett växande bemanningsföretag som levererar personal till företag inom flera olika branscher. Vi fokuserar på kvalitet, flexibilitet och långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: Victor.flexconsulting@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flex Consulting AB
(org.nr 559529-3381), https://flexconsultingab.com
Anckargripsgatan 3 (visa karta
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211 19 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9945369