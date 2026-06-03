Vi söker en utvecklingsinriktad enhetschef inom hemtjänsten
Torsås Kommun, Socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Torsås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Torsås
2026-06-03
, Mörbylånga
, Karlskrona
, Kalmar
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsås Kommun, Socialförvaltningen i Torsås
Torsås kommun - en kommun med närhet och livskvalité i södra Kalmar län. Kommunen, med ca 7 000 invånare, kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr. Här finns havet, kusten, stränderna, slättlandet, sjöarna och skogarna. Näringslivet domineras av tillverkningsindustrin men har också en stor potential inom besöksnäring och andra områden. Här kan vi erbjuda en hög livskvalitet med närhet och stor trygghet för invånare och besökare. Torsås kommun har fem förvaltningar och två helägda bolag.
I Torsås kommun vågar vi hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks genom att vi tar tillvara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter arbetar nära varandra gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef, vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och nära samarbete.
Torsås kommuns värdegrund bygger på orden Delaktighet, Utveckling, Tydlighet och Trygghet. Ett förhållningssätt som varje medarbetare och förtroendevald visar i det dagliga arbetet och i möte med medborgare och kunder.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Inom socialförvaltningen söker vi en enhetschef till hemtjänsten, äldreomsorg. Vi söker dig som uppskattar det komplexa och ibland oförutsägbara uppdraget som enhetschef och som kan balansera ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. I din roll som enhetschef ingår verksamhets- och kvalitetsutveckling inom omsorgen utifrån rådande lagstiftning, uppsatta mål och riktlinjer.
Du arbetar med den lilla kommunens närhet, med förmånen att ha korta kontaktvägar till såväl medarbetare och kollegor som till ledning och politiken. Tillsammans med övriga enhetschefer driver du arbetet med att utveckla vår äldreomsorg till att ge ännu bättre stöd och service till våra medborgare, våra viktigaste uppdragsgivare.
I din roll som enhetschef ingår verksamhets- och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen med inriktning hemtjänst. Du leder verksamheten utifrån nationella lagstiftningar och rekommendationer samt lokalt uppsatta arbetssätt, mål och riktlinjer. Dina arbetsuppgifter är att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du tar ansvar för ditt tilldelade verksamhetsområde där allt från den enskildes delaktighet och medarbetarnas möjlighet att påverka ingår till ansvar för tilldelat budgetutrymme och att verka för en god arbetsmiljö ingår.
I din vardag deltar du även aktivt i omsorgens ledningsgrupp samt inom äldreomsorgens ledningsgrupp. Du har ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom äldreomsorg men även chefer inom den kommunala primärvården och funktionshinderomsorg då vi har ett gemensamt uppdrag att utveckla omsorgen i Torsås kommun. Du är direkt underställd verksamhetschef för omsorgen. Du ingår i en triad av kollegor som täcker för varandra vid planerad och oplanerad frånvaro.
I Torsås kommun tillämpar vi ett närvarande och utvecklande ledarskap där du som enhetschef kan vägleda och stötta dina medarbetare i det dagliga arbetet samtidigt som du har förmåga att hålla ett strategiskt fokus och ser verksamheten ur ett helhetsperspektiv.
Torsås har vi ett gott och konstruktivt kollegialt utbyte genom handledning och vardagsnära stöd samt en tillåtande atmosfär. Tillsammans med din chef och dina ambitiösa kollegor kommer du utveckla vår verksamhet och få möjlighet att vara en hållbar, kommunikativ och modig ledare!Kvalifikationer
Du har socionomutbildning eller annan relevant högskoleutbildning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som chef inom vård- och omsorgsverksamhet, gärna med inriktning inom äldreomsorg.
Vi förutsätter att du är en skicklig och uthållig ledare som bygger goda relationer och som skapar tillit samt kan motivera dina medarbetare. Du driver dina projekt framåt, förmedlar mål, är resultatinriktad och har en vilja att utveckla verksamheten. Du är mån om att den enskilde och dennes närstående ska vara delaktiga i den service och omsorg som verksamheten tillhandahåller.
Som ledare är du tydlig och konkret i din dialog med medarbetare och medborgare. Att skapa delaktighet och samsyn är ett arbetssätt du uppskattar. Som person är du självgående och kvalitetsmedveten, du är öppen för nya arbetsmetoder och har ett flexibelt förhållningssätt. Du behöver också vara en lagspelare som ser vinster i att bli starkare tillsammans och att driva förändringar tillsammans med kollegor. Vi värderar god samarbetsförmåga och egen initiativtagningsförmåga högt inom äldreomsorgen.
Som enhetschef hos oss är du är skicklig på att leda en verksamhet som är under utveckling och förändring. Du är den som vågar utmana traditionella mönster och kulturer för att vi tillsammans ska ta oss framåt och bli bättre!
Vi kan erbjuda dig:
• Utbildning i utvecklande ledarskap
• Kollegial handledning
• Bra stöd från chef, kollegor och andra stödfunktioner
• Stor möjlighet att påverka och arbeta utvecklingsinriktat
• Goda personalförmånerFör arbetet läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum.
I tjänsten ingår chefsberedskap som du delar med dina kollegor.
Körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsås Kommun
(org.nr 212000-0696)
Box 503 (visa karta
)
385 25 TORSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torsås kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Vision
Camilla Persson camilla.persson@torsas.se 070-206 19 49 Jobbnummer
9945374