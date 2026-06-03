Operativ Arbetsledare, Företagsboenden
Swedacco AB / Städarjobb / Luleå Visa alla städarjobb i Luleå
2026-06-03
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Vill du kombinera praktiskt arbete med arbetsledning och kundkontakt?
Vi söker nu en operativ arbetsledare till vår verksamhet i Luleå. Rollen passar dig som trivs med ett varierande arbete där du både arbetar praktiskt ute i verksamheten och ansvarar för planering, samordning och kvalitet i det dagliga arbetet.
Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att våra företagsboenden håller hög standard och att våra kunder får en professionell och smidig upplevelse. Arbetet omfattar bland annat städning, möblering, in- och utflyttningar, kundservice samt samordning av ett mindre team.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du får stort eget ansvar, möjlighet att påverka arbetssätt och vara med och utveckla verksamheten i ett växande företag.
Om rollen
Som operativ arbetsledare ansvarar du för att den dagliga verksamheten fungerar effektivt och håller hög kvalitet. Du kombinerar praktiskt arbete med planering och samordning och fungerar som en viktig länk mellan kunder, medarbetare, fastighetsägare och leverantörer.
Arbetet sker på flera olika arbetsplatser och innebär både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor.
Arbetsområde: Luleå, Boden och Skellefteå. Kontor/personalrum i Luleå.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Operativt arbete (ca 60 %)
Utföra städning av företagslägenheter enligt företagets rutiner och checklistor.
Genomföra incheckningar och välkomna nya kunder.
Möblera och iordningställa nya boenden.
Säkerställa att hyresobjekt återlämnas till fastighetsägare i godkänt skick vid utflyttning.
Hantera enklare serviceärenden och praktiska uppgifter i våra boenden.
Vara en förebild när det gäller kvalitet, service och kundbemötande.
Planering och samordning (ca 40 %)
Planera, schemalägga och fördela det dagliga arbetet.
Rapportera närvaro, frånvaro och bemanning till verksamhetschef.
Hantera inköp av material och utrustning vid behov.
Bidra till utveckling av rutiner, checklistor och arbetsmetoder.
Vara kontaktperson för kunder i praktiska frågor och serviceärenden.
Vara kontaktperson för fastighetsförvaltare, fastighetsskötare och leverantörer.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lokalvård. Gärna i kombination med arbete inom service, hotell eller fastighet.
Trivs med praktiskt arbete och tycker om att skapa ordning och struktur.
Har vana att ta ansvar och kan planera, prioritera och driva ditt arbete självständigt.
Är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande gentemot kunder och samarbetspartners.
Är flexibel och trivs i en roll där arbetsdagarna varierar.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Klara snabba vändningar och oplanerade händelser.
Är lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har god datorvana och känner dig bekväm med digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Har B-körkort.
Vi erbjuder
En varierad arbetsdag där du kombinerar praktiskt arbete, kundkontakt och arbetsledning.
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetstider, arbetssätt och verksamhetens utveckling.
Nära samarbete med ledningen och korta beslutsvägar.
En nyckelroll i ett växande företag där dina insatser gör tydlig skillnad.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Startdatum för tjänsten enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: service@swedacco.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Luleå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedacco AB
(org.nr 559192-3544) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9945367