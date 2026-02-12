Telefonister
Länsstyrelsen i Kronobergs län / Kundservicejobb / Växjö Visa alla kundservicejobb i Växjö
2026-02-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Kronobergs län i Växjö Publiceringsdatum2026-02-12Beskrivning
Telefonistorganisationen har två nationella uppdrag.
Växelfunktion och en kundsupport för jordbrukarstöd. Vi besvarar samtal för 20 av landets 21 länsstyrelser. Vi står för ett professionellt och gott bemötande både mot externa och interna kunder. Vårt team består av sexton tillsvidareanställda medarbetare och några timvikarier. Tillsammans hanterar vi genomsnitt tretusen samtal varje vardag mellan klockan 8.00-16.30.
För oss är det viktigt att alla som kontaktar oss känner sig väntande, värdefulla och välkomna.Dina arbetsuppgifter
Som telefonist hos oss arbetar du med att vidareförmedla frågeställningar och samtal inom hela länsstyrelsernas ansvarsområden. Vi guidar de som kontaktar oss till länsstyrelsernas tjänster på webben, tar emot synpunkter och bidrar till vårt ständiga förbättringsarbete. Du kommer att ingå i ett team där ni samarbetar för att ge kunderna bästa tänkbara service.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du behöver:
- ha en stark känsla för service
- vara noggrann, lyhörd och har förmågan att lyssna in vad kunden efterfrågar
- ha god kompetens och erfarenhet av att arbeta med dator som verktyg
- ha förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- bidrar aktivt till verksamhetens utveckling genom delaktighet och engagemang
- vara en lagspelare som är målinriktad och arbetar för ett teamet ska nå utsatta mål
- ha ett stort intresse för samhällsfrågor.
Meriterande är:
- om du har utbildning inom kundkommunikation och bemötande eller erfarenhet från arbete inom kundtjänst
- erfarenhet inom telefonistyrket.
Vi gillar olika, välkomna mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.Övrig information
Vi söker två telefonister:
- En telefonist för en tillsvidareanställning. Ref nr 112-981-2026
- En telefonist för ett vikariat på 9 månader, med möjlighet till förlängning. Ref nr 112-982-2026
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap. Som tillsvidareanställd blir du därför krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning. Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön med individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Kronobergs län
(org.nr 202100-2296) Arbetsplats
Länsstyrelsen Kronoberg, Telefonistorganisationen Kontakt
Daniel Arsunan, verksamhetschef 010-2237780 Jobbnummer
9737938