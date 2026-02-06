Telefonist
2026-02-06
Job description
Gillar du att prata i telefonen och att hjälpa människor? Då har vi nästa jobb för dig!
Vår kund i norra Stockholm söker en medarbetare för uppdrag i deras kontaktcenter. Här krävs det att du har förmågan att lyssna, ta in information och leka detektiv i deras databas för att kunna förmedla detta till den som ringer in.
Start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt, och till sista augusti.
Arbetstid måndag till torsdag 8.30-17, fredag 8.30-15
Responsibilities
Ta emot ärenden via telefon och besvara dessa
Skapa ärenden i kundens system och hantera dessa
Skicka ev mera komplexa ärenden vidare internt
Qualifications
Van att arbeta med telefonen som arbetsredskap, gärna i en liknande roll.
Officepaketet
Orädd för olika system.
Gilla att vara lite detektiv
Goda kunskaper i svenska och engelska
