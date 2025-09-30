Telefonintervjuare, dagtid
Lysio Research AB / Marknadsföringsjobb / Lund
2025-09-30
Om jobbet
Tycker du om att samtala med människor och vill du jobba med något som leder till utveckling? Letar du dessutom efter ett flexibelt extrajobb som genomförs hemifrån och vill arbeta cirka 20 timmar i veckan under oktober/november 2025? Då kan tjänsten som telefonintervjuare vara något för dig!
Kort om oss
Vi på Lysio Research arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av offentliga organisationer, akademisk sektor, företag och föreningar. Vi är ett företag som sätter kvaliteten på våra undersökningar och vårt analysarbete i första rummet. Vi har kontor i Göteborg, Lund och Stockholm.
Kort om tjänsten
Som intervjuare samlar du in svar om viktiga frågor som leder till samhällsutveckling. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag under kontorstider. Du har möjlighet att påverka vilka dagar och tider du arbetar. Arbetstiderna är alltså flexibla och jobbet passar därför perfekt för dig som exempelvis studerar på halvfart. Det finns även goda möjligheter till förlängd anställning.
Om dig
• Du är flexibel, snabblärd, noggrann och tar gärna kontakt med andra människor
• Du är bekväm med att arbeta med datorn som främsta verktyg
• Du har gärna läst minst en termin på universitet eller högskola, gärna inom samhällsvetenskap eller humaniora
• Du vill arbeta cirka 20 timmar i veckan under oktober/november 2025
Vi erbjuder:
• En timanställning där du kan påverka dina arbetstider i stor utsträckning
• Ett arbetsklimat där tempot är högt, men noggrannhet är viktigast
• En liten arbetsplats där varje anställds insats är viktig för helheten
• En helt fast timlön
Observera att ansökningar endast tas emot via arbetsgivarens webbplats, inte via mejl. Rekrytering sker löpande.
Läs mer om oss på vår hemsida! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Lysio Research AB
(org.nr 556883-4757) Arbetsplats
Lysio Research Lund Kontakt
Narin Barywani narin.barywani@lysio.se Jobbnummer
9533805