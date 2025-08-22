Tele tekniker

CC Consult I Stockholm AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Täby
2025-08-22


Teletekniker -
Är du en erfaren teletekniker som är redo att ta ett större ansvar och utvecklas i en ledande roll? Då kan du vara den vi söker!

Du har gedigen erfarenhet inom teleteknik och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett naturligt driv att ta ansvar, planera och strukturera ditt arbete med hög kvalitet och precision. Du är:
Självgående och serviceinriktad
Resultat- och målinriktad med god analytisk förmåga
En god organisatör med affärsmässigt tänk
Lyhörd, ödmjuk och engagerad

Dina arbetsuppgifter
Som tekniker hos oss blir du en nyckelspelare i ett sammansvetsat team som arbetar nära Nät- och IT-tekniker.

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CC Consult I Stockholm AB (org.nr 556952-8531)

Arbetsplats
Stockholm

