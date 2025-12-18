Tekniskledare
Dina arbetsuppgifter
Göteborg växer och förändras snabbt.
Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och stadsfastighetsförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Vi spelar en aktiv roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, vilket märks i flera av våra spännande och utmanande projekt till exempel byggandet av Sveriges första fossilfria förskola Hoppet. Tillsammans med andra förvaltningar i staden skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.
Stadsfastigheters fastighetsavdelning ansvarar för att säkerställa våra fastigheters användbarhet över tid med god teknisk status, hållbarhet och nöjda kunder. Avdelningen ansvarar för att beställa genomförandet av underhålls- och investeringsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och skötsel av förvaltningens utförandeavdelningar. Vi har en strategisk roll inom hela teknik- och hållbarhetsområdet och vi tar fram och följer upp tekniska krav och anvisningar som behövs i drift och byggnation samt leder och samordnar miljöfrågor i förvaltningen. Vi arbetar aktivt mot målet om att bli en fossilfri förvaltning 2030.
Vi söker nu en tekniskledare. Som tekniskledare erbjuds du ett självständigt och spännande arbete där du är en viktig del i förvaltningens produktutveckling. Du kommer att arbeta nära förvaltningens olika avdelningar för att driva arbetet framåt. Arbetsuppgifter
- Leda och samordna den tekniska utvecklingen av förvaltningens fastighetsprodukter utifrån ett helhetsperspektiv, i nära samarbete med verksamhetsområdets tekniska discipliner.
- Utforma och driva tekniska produktstrategier utifrån hyresgästens lokalbehov till lägsta möjliga självkostnad, förvaltningens långsiktiga förvaltningsuppdrag samt stadens hållbarhetsmål.
- Samordna och optimera utvecklingsinsatser mellan teknik, ekonomi, hållbarhet, kundbehov och marknad samt analysera och utveckla hur olika tekniska lösningar samspelar.
- Utveckla integrering och nyttjande av digital teknologi och byggnadsinformationsmodellering i verksamhetsområdets tekniska utvecklings- och effektiviseringsarbete.
- Leda utredningar och uppdrag inom verksamhetsområdet.Kvalifikationer
För denna tjänst söker vi någon som har relevant femårig högskoleutbildning, en bred och mångårig erfarenhet från fastighets- och byggbranschen, och har god insikt i vad som är viktigt för långsiktig fastighetsförvaltning. Du har en mångsidig kunskap om olika teknikområden och hur de samspelar i en fastighet och påverkar ändamålsenlighet och innemiljö för hyresgästen, ekonomi ur ett livscykelperspektiv och olika hållbarhetsaspekter som t.ex. energianvändning och klimatpåverkan.
Du har förmågan att analysera stora mängder information och konkretisera detta till strategier, ståndpunkter och handlingsalternativ. Lika viktigt är att du har god förmåga att samarbeta och är lyhörd, där du kan ta andras perspektiv och fånga upp olika behov alltifrån hyresgästens till fastighetsteknikernas, byggprojektledarens och specialistens. Du utrycker dig väl i tal och skrift och har erfarenhet från offentlig fastighetsförvaltning, med förståelse för uppdrag och utredningar från den politiska styrningen.
Övrigt
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
