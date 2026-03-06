Teknisk tryckare till Rolling Optics AB
Vill du jobba med avancerad teknik, precision och innovation i världsklass? Rolling Optics i Solna söker nu en teknisk tryckare som blir en del av ett unikt högteknologiskt team som utvecklar och producerar mikrooptiska filmer för säkerhetslösningar världen över.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Rolling Optics.Om företaget
Rolling Optics är ett svenskt innovativt teknikföretag som sedan 2005 utvecklar och producerar mikro-optiska filmer med 3D-och rörelseeffekter. Dessa filmer används i sedlar, pass, ID-handlingar samt säkerhetslösningar och kopieringsskydd för välkända varumärken. Produkterna tillverkas med patenterad teknologi och används globalt av ledande aktörer inom högsäkerhetsbranschen, bland annat integrerat i produkter med samarbete av Rolling Optics partners CCL Secure (AUS/UK) och Oberthur Fiduciaire (FR).
Rolling Optics har idag 24 anställda, med hela kedjan samlad under ett och samma tak - från idé och design till utveckling, marknadsföring, försäljning och produktion. Detta gör att medarbetarna får en tydlig helhetsförståelse, snabb återkoppling och goda möjligheter att påverka hela processen. Verksamheten, som består av ingenjörer, tryckare, utvecklare och tekniker är baserad i nyrenoverade och säkra lokaler i Solna strand.Dina arbetsuppgifter
Som teknisk tryckare hos Rolling Optics arbetar du med tillverkning av mikrooptiska filmer - en avancerad process där precision, noggrannhet och teknikintresse står i centrum. I rollen ansvarar du för drift, övervakning och underhåll av tillverkningsprocesserna för att säkerställa att produkterna uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Arbetet omfattar både produktions- och processansvar, samt andra moment som bidrar till helheten i tillverkningskedjan. Du arbetar heltid med att producera enligt beställning, utföra utvecklingstester, genomföra service och underhåll på produktionsutrustning samt förbereda tillverkat material för leverans.
Du kommer bland annat att:
Köra, övervaka och justera produktionsutrustning för mikrooptiskt tryck
Utföra kvalitetskontroller på produkter och tryckverktyg
Delta i processoptimering och utveckling av nya material och tryck
Utföra underhåll, service och felsökning av process och utrustning
Säkerställa att tillverkningsrutiner och recept efterföljs
Du blir en viktig del av ett mindre, sammansvetsat produktionsteam där ansvar och laganda är avgörande för framgång. Arbetet sker nära produktionsledare, tekniker och ingenjörer för att varje detalj ska hålla högsta standard.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Teknisk gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot tryckeri, processteknik eller motsvarande eftergymnasial utbildning
Erfarenhet från tryckeri
Starkt meriterande med erfarenhet av arbete i tillverkningsmiljö, särskilt inom Roll-to-Roll-produktion
God datorvana och förståelse för teknisk utrustning
Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
I rollen arbetar du tätt ihop med ditt team, därför är det viktigt att du uppskattar att jobba tillsammans med andra. Du har en öppen inställning till andra människor och ser ett värde i att samarbeta. Du tar stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter och utförandet av dessa, i en miljö med höga krav på kvalitet. Du är tekniskt lagd, noggrann och nyfiken, och drivs av att förstå hur saker fungerar. Du bidrar vidare med idéer och nya perspektiv samt har ett intresse för att lära dig nya saker. Därtill har du ett lösningsorienterat förhållningssätt där du ser möjligheter snarare än hinder.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Solna Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen görs en UC-kontroll och utdrag ur belastningsregistret kommer efterfrågas. Drogtest kommer även att utföras.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
