Teknisk systemförvaltare till Mölndals stad - vikariat
Mölndals kommun / Datajobb / Mölndal Visa alla datajobb i Mölndal
2025-09-30
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Mölndals stad är inne i ett expansivt skede och digitalisering står högt på agendan. Vi behöver skapa förutsättningar för att realisera kommunens ambition kring digitalisering, för att skapa bästa möjliga service till våra invånare och näringsliv.
Digitaliserings- och IT-avdelningen, som tillhör stadsledningsförvaltningen i Mölndals stad, består av en stab och två enheter, Utveckling och Förvaltning samt IT-drift och Support samt två team digitalisering och IT-säkerhet. Totalt är vi cirka 46 medarbetare vars uppdrag är att arbeta både strategiskt och operativt för att driva digitaliseringen framåt och bidra till en väl fungerande IT-organisation i staden.
Är du en teknisk systemförvaltare som trivs med ansvar, är driven och vill vara med och göra skillnad? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en teknisk systemförvaltare för ett vikariat under ett års tid, till enheten Teknisk utveckling och förvaltning på Digitaliserings- och IT-avdelningen.
Rollen innebär att förvalta och framtidssäkra stadens olika system för att med gemensam kraft, internt som externt, möta framtidens utmaningar och möjligheter.
Som teknisk systemförvaltare kommer du att vara tekniskt ansvarig för flera stadsövergripande verksamhetssystem, bland annat:
• Ekonomisystem
• Diarie- och ärendehanteringssystem
• E-arkiv
• Överförmyndarsystem
• System för fastigheter såsom ventilation, klimatreglering, larm m.fl.
• Intranät och hemsida
Dina arbetsuppgifter blir att:
• skriva teknisk systemdokumentation för verksamhetssystem
• skriva kunskapsbanksartiklar till den interna supporten
• vara teknisk kontaktperson inom Digitaliserings- och IT-avdelningen för förvaltningarna
• vara teknisk resurs i upphandlingar av verksamhetssystem
• vara tekniskt funktions- och driftsansvarig för förvaltningarnas verksamhetssystem
• utföra felsökning av verksamhetssystemen på teknisk nivå i samråd med verksamheten, systemtekniker och leverantörer
• ansvara för att servrar, certifikat och programvaror är uppdaterade på servrar för verksamhetssystem
• ansvara för leverantörskontakter vid felsökning och systemutvecklingsfrågor i samråd med verksamheten
• tillsammans med verksamheten planera och samordna systemuppgraderingar och installationer
• ansvara för genomförandeplaner och resurshantering i samband med systeminstallationer och systemuppgraderingarKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du har minst tre års erfarenhet av systemförvaltning med fokus på samspelet mellan tekniken och människorna som skall använda IT-systemen.
Du har god insikt i den pågående digitala transformationen i samhället och en god allmänkompetens inom IT-området. Du ska ha kunskaper inom Microsoft Windows Server och Microsoft SQL Server.
Meriterande är om du har kompetens inom upphandlingsområdet samt erfarenhet av offentlig förvaltning. Det är också meriterande om du har erfarenhet av Microsoft Active Directory, certifikathantering, federering och Microsoft IIS samt kunskap om integrationssystem.
Som person har du ett högt driv och god initiativförmåga. Du är ordningsam och engagerad och har lätt för att med god pedagogisk förmåga skapa långsiktiga relationer. Du har god kommunikativ förmåga och skapar förutsättningar för ett tydligt och effektivt arbetssätt för dig själv och din omgivning. Du är bra på att jobba självständigt och prioritera mellan ärenden. Att du är flexibel och gillar förändringsarbete ser vi som en självklarhet samt att du tar egna initiativ till förbättringar. Vi ser även att du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Då vårt koncernspråk är svenska vill vi att både ansökan och CV ska vara på svenska.
ÖVRIGT
Vikariat tidsbegränsat, 1 år
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Digitaliserings- och IT-avdelningen Kontakt
Enhetschef IT teknisk utveckling och förvaltning
Amela Bajramovic amela.bajramovic@molndal.se 031-317 21 42 Jobbnummer
9534050