Teknisk Systemförvaltare - säkerhetskritiska IT-system
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Danderyd Visa alla supportteknikerjobb i Danderyd
2026-06-15
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Eccera söker nu en Teknisk Systemförvaltare för direktrekrytering till en av våra kunder i norra Stockholm. Här erbjuds du en nyckelroll i en verksamhet där säkerhet, teknik och långsiktiga kundrelationer står i fokus.
Är du en person som trivs med att ta helhetsansvar för tekniska system, bygga starka kundrelationer och säkerställa stabila och säkra IT-leveranser? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Om rollen
Som Teknisk Systemförvaltare ansvarar du för den tekniska förvaltningen av kundplacerade system och lösningar genom hela deras livscykel. Du fungerar som länken mellan kunden och de interna tekniska teamen och säkerställer att systemen fortsätter att leverera hög prestanda, säkerhet och affärsnytta över tid.
Du kommer att arbeta nära både kunder och interna specialister inom drift, integration och projektledning för att planera, koordinera och vidareutveckla lösningar i säkerhetskritiska miljöer.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Ansvara för den tekniska förvaltningen av kundplacerade system från överlämning till drift, vidareutveckling och avveckling
Vara kundens primära kontaktperson i frågor som rör systemens tekniska status, prestanda och livscykelplanering
Planera, koordinera och följa upp underhåll, uppgraderingar och patchhantering tillsammans med driftorganisationen
Arbeta proaktivt med kapacitetsplanering, livscykelhantering och säkerställande av att SLA och säkerhetskrav efterlevs
Identifiera nya behov hos kunden och driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ tillsammans med interna team
Säkerställa att leveranser sker enligt överenskomna krav och med hög kvalitet
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av teknisk systemförvaltning, IT-leverans eller en liknande roll
Har en god förståelse för IT-infrastruktur, driftsmiljöer, nätverk och integrationer
Har erfarenhet av att arbeta enligt etablerade förvaltnings- eller service management-processer, exempelvis ITIL eller PM3
Är van att hantera kundrelationer och agera rådgivande i tekniska frågor
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av IT-säkerhet, säkerhetsramverk eller mognadsmodeller för informationssäkerhet.
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad och ansvarstagande person som trivs med att skapa ordning, bygga relationer och driva frågor framåt. Du har förmågan att kommunicera med såväl tekniska specialister som verksamhetsrepresentanter och känner dig bekväm i rollen som rådgivare och koordinator.
Du är lösningsorienterad, affärsmässig och har ett naturligt fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktiga kundrelationer.
Övrig information
Tjänsten är placerad i norra Stockholm och avser en direktrekrytering till kund.
Vår kund arbetar enligt en office-first-modell där samarbete, kunskapsdelning och snabba beslutsvägar är en viktig del av kulturen. Det finns samtidigt möjlighet till visst distansarbete när verksamheten och rollen tillåter.
Då verksamheten bedrivs i säkerhetskänslig miljö är tjänsten placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
182 31 DANDERYD Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Hollie Van de Ruit Hollie.VandeRuit@eccera.com +46734159374 Jobbnummer
9964312