Teknisk support till verksamhet i Umeå!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Umeå Visa alla supportteknikerjobb i Umeå
2026-03-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Umeå
, Vännäs
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad person som vill arbeta med teknisk support? Du kommer ha en nyckelroll mellan vår samarbetspartners kärnverksamhet och IT-funktioner. Ansök redan idag, vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
I rollen som teknisk support hos vår samarbetspartner arbetar du inom en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att ditt arbete verkligen bidrar till ett välfungerande samhälle. Vi söker dig som har ett intresse för teknik och som vill hjälpa människor med dina kunskaper.
Då dina ärenden är riktade mot intern stöttning till kollegor utan specialistkunskaper inom IT är det av största vikt att du är pedagogisk och visar hänsyn för detta då ärendena varierar i svårighetsgrad.
Du erbjuds
Att arbeta hos en samhällsbärande funktion
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Du kommer anställas som konsult av oss på Academic Work och om samtliga parter är nöjda med samarbetet kommer det på sikt finnas förutsättningar till en anställning direkt hos vår samarbetspartner.Dina arbetsuppgifter
Hantera ärenden över telefon och mejl
Hantering av beställningar, exempelvis behörigheter
Felsökning och felavhjälpning
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då kommunikation sker på båda språken
Har gymnasial- eller eftergymnasial utbildning inom till exempel teknik alternativt studerat kurser inom tekniska områden på universitet
Har tidigare erfarenhet av teknisk support med verktyg som telefon & mejl i minst ett år
Kan och vill arbeta på plats hos vår samarbetspartner i Umeå, då inget hemarbete erbjuds
Det är meriterande om du har
Flerårig erfarenhet av liknande arbete med teknisk support över telefon och mail
Kunskap inom supportsystem för ärendehantering
Om du har en anknytning eller bor i Umeå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5X72UX". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Jobbnummer
9775442