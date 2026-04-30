Teknisk Support till Beros Verktyg
Thread AB / Maskiningenjörsjobb / Kalmar Visa alla maskiningenjörsjobb i Kalmar
2026-04-30
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thread AB i Kalmar
, Nybro
, Haninge
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Beros Verktyg befinner sig på en spännande tillväxtresa och behöver nu förstärka teamet med en helt ny roll i Kalmar som binder samman teknik, kund och affär! Som teknisk support hos oss arbetar du med inkommande förfrågningar och fungerar som teknisk expert i dialogen med kund.
Vi söker dig som är trygg, kommunikativ och serviceinriktad - redo att omsätta din erfarenhet från metallbearbetning till smarta lösningar som utvecklar kundernas produktion.
Om oss - Beros Verktyg
Beros Verktyg Sverige AB har under ett halvt sekel vuxit till en av Sveriges ledande leverantörer av skärande och hållande verktyg för metallbearbetande verkstäder. Med huvudkontor i Kalmar och försäljningskontor utspridda i både Sverige och Norge är vi stolta över att vara en komplett partner - från försäljning till tillverkning, modifiering och omslipning.
Vi växer snabbt och mycket händer - det här är rätt plats för dig som inte bara vill göra ett bra jobb, utan som vill växa, forma arbetssätt och faktiskt lämna avtryck i hur företaget utvecklas. Samtidigt erbjuder vi stabila villkor, bra förmåner och en arbetsmiljö som värdesätter balans, ansvar och välmående. Här får du tryggheten att stå stadigt och friheten att påverka riktningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vill du fortsätta arbeta nära tekniken men i en roll där du får tänka, analysera och rekommendera lösningar? Hos Beros Verktyg blir du en viktig länk mellan produktion och rätt verktygsval. Du kommer bland annat:
Vara teknisk specialist i kunddialoger - förstå behov och omsätta dem till fungerande lösningar i produktion
Ta fram verktygsförslag, skärdata och tekniska rekommendationer inom skärande bearbetning
Utveckla kundanpassade lösningar, exempelvis inom fixturering, mätning och optimering av bearbetning
Hantera hela orderflödet: registrering, ordererkännande, leveransuppföljning och fakturering samt ansvara för offertarbete.
Säkerställa effektiva inköp och ha löpande dialog med leverantörer kring produkter, priser och leveranstider
Bidra till utveckling av affären genom mer värdeskapande erbjudanden, såsom slipning och speciallösningar
Arbeta aktivt med lagerhållning och säkerställa korrekt lagersaldo
Vara en nyckelperson i affärssystemet och bidra till struktur, datakvalitet och förbättrade arbetssätt
Säkerställa hög servicenivå och professionellt bemötande i alla kundkontakter
Krav & kvalifikationer
Flerårig erfarenhet inom skärande metallbearbetning
Erfarenhet av programmering, ställ av maskin, verktygsval samt val av bearbetningsmetod
Dokumenterad erfarenhet av arbete med CNC-styrda svarvar och fräsar
God datavana och god systemförståelse
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av produktionsteknik och förståelse för produktionsflöden
Erfarenhet av affärssystemet monitor
Kunskap inom CAD/CAM
Erfarenhet av kundkontakt och/eller försäljning
Personliga egenskaper vi värderar högt
För att trivas och lyckas i rollen är du en öppen och trygg person som är van att ta plats i dialogen både med kunder, kollegor och säljare. Du har ett positivt och serviceinriktat sätt och är lika bekväm med att diskutera tekniska detaljer som att skapa förtroende i relationer.
Du har en god simultanförmåga och trivs i ett tempo där flera affärer och ärenden är igång parallellt. Samtidigt har du förmågan att skapa struktur, prioritera rätt och hålla ordning även när det är mycket att göra. Din tekniska kompetens gör att du känner dig säker i dina rekommendationer och du har ett pedagogiskt sätt att förklara lösningar så att de fungerar i praktiken.
Som person är du flexibel, lösningsorienterad och en självklar lagspelare som bidrar till ett bra samarbete i teamet. Det händer mycket hos oss och tempot kan vara högt - därför är det viktigt att du trivs med variation och förändring, och att du vill växa och utvecklas tillsammans med oss på vår tillväxtresa.
Övrigt om tjänsten
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Arbetstider: Vardagar 07:00-16:00 eller 08.00-17.00
Placering: Kontoret i Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidaretjänst med inledande provanställning enligt kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Vänligen notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7520138-1975367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtinitiativetkalmar.se
Södra Långgatan 31 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Tillväxtinitiativet Kalmar Jobbnummer
9884807