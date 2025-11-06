Teknisk Specialist IT till region Öst
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Gruppen för Verksamhetsnära specialister består av specialister inom området IT och där målet med tjänsten är att stötta projekt och uppdrag inom myndigheten med verksamhetskunskap och kontakter för att nå uppsatta effektmål. Det betyder att som Teknisk specialist IT kan du komma att arbeta i projekt som har säkerhetsteknisk bäring men som inte drivs av IT-avdelningen.
I rollen som Teknisk specialist IT är du mycket självgående där du planerar och genomför de uppgifter som åläggs dig i de projekt du ingår i. Rollen har stort fokus på förändringsledning, framtagande av processer, planerar och genomför olika typer av arbetsmöten och workshops. Som projektresurs arbetar du med att fånga och förädla verksamhetens behov inom de projekt du ingår i. Din roll är att lyfta in verksamhetens perspektiv samt de vägar och verktyg som kan nyttjas för framdrift för projekten. De analyser som du genomför i projektet hjälper till att ta fram business case som ligger till grund för beslut om genomförande. Projekt som du ingår i kan vara av väldigt olika karaktär, allt från planerande/ förberedande till att vara rena implementationsprojekt.
Resor ingår i tjänsten då arbetsuppgifter och tjänsteutövandet kan kräva att man är fysiskt på plats i kärnverksamheten och/ eller huvudkontoret i Norrköping.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Utbildning inom projektledning/ uppdragsledning
* Utbildning/ certifiering inom förändringsledning
* Flerårig väl vitsordad relevant erfarenhet av att arbeta i projekt med säkerhetsteknisk inriktning
* Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och processarbete inom IT-området
* Erfarenhet av arbete med förändringsledning
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Utbildning inom IT eller lokala system som Kriminalvården bedömer som relevant
* Utbildning/ certifieringar i ITIL
* Erfarenhet av arbete i Kriminalvårdens kärnverksamhet
* Arbetat med IT-projekt där flera verksamhetsgrenar ingår
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
