Teknisk specialist inom Nätverk
Nexer Infrastructure AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Infrastructure AB i Göteborg
, Borås
, Ängelholm
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en Teknisk specialist inom Nätverksområdet till vår kund i centrala Göteborg. Rollen innebär att du kommer agera teknisk specialist i dialog med kunder och leverantörer och du kommer kravställa, designa och förbättra tekniska lösningar samt driva projekt gällande företagets IT-infrastruktur. Viktigt att du trivs i ett nära samarbete med dina kollegor samt att du har ett prestigelöst sätt i ditt arbete. Gillar du strategiskt arbete, att använda din analytiska förmåga och är nyfiken så kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Rollen passar dig som har gedigen, praktisk erfarenhet inom nätverksområdet och som samtidigt har arbetat i en beställarroll med ansvar för kravställning mot leverantörer inom IT-infrastruktur. Nu söker vi dig som vill ta nästa steg och fortsätta utvecklas i strategisk inriktning. Som Teknisk specialist arbetar du inte längre operativt med nätverk utan tar en övergripande, strategisk roll där du driver utveckling, kvalitet och riktning för vår kunds IT-miljö. Du behöver även ha tidigare erfarenhet inom cloudlösningar då du kommer vara med och driva arbetet från on-prem till Public cloud.
Du kommer initialt arbeta som konsult på Nexer Infrastructure och sedan gå över i anställning hos vår kund.
Ansvarsområden
Agera teknisk expert inom nätverk, infrastruktur och plattformstjänster
Kravställa och agera beställare mot leverantörer
Identifiera och lösa komplexa tekniska utmaningar i samarbete med interna team och externa leverantörer
Bidra till design, implementering och förbättring av system och lösningar
Stötta övervakning, logghantering och kapacitetsplanering
Samarbeta med utvecklingsteam för att säkerställa robusta och driftsäkra lösningar
Dokumentera arbetet och främja kunskapsdelning inom teamet
Hålla sig uppdaterad om ny teknik och driva förbättringsförslag
Driva och vara delaktig i arbetet från on-prem till Public cloud
Vi ser gärna att du
Har minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom nätverk
Har arbetat i en beställarroll med tydlig kravställning mot leverantörer inom IT-infrastruktur
Har erfarenhet av drift, konfiguration och underhåll av nätverksinfrastruktur
Har varit delaktig i arbetet från on-prem till public cloud tidigare
Har kunskap inom Windows alternativt Linux server
Har kunskap inom Active directory och Windows 11/Mac
Kommunicerar obehindrat i svenska, både i tal och skrift
Viktigt är att du nu söker en mer strategisk och övergripande roll där du kan kombinera din tekniska kompetens med din erfarenhet av kravställning och leverantörssamverkan. Rollen innefattar alltså inte hands-on arbete med nätverk.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta att arbeta i ett nära sammansvetsat team med en familjär känsla. Teamet präglas av samarbete och en hjälpsam inställning, och det är viktigt att du känner dig bekväm med att ha många olika kontaktytor både internt och externt. Du är självgående i ditt arbete och tar stort ansvar för ditt arbete och sätter dig gärna in i nya lösningar och tekniker.
Mer om Nexer Infrastructure Nexer Infrastructure startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak - talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT- konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och gemensamma lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi till dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas. Ansökan Då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den! Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Jennie Kähäri, Head of Operations på Nexer Infrastructure, på jennie.kahari@nexergroup.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6363074-1764188". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Infrastructure AB
(org.nr 559132-0220), https://nexerinfrastructure.teamtailor.com
Lindholmspiren 9 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Nexer Infrastructure Kontakt
Jennie Kähäri jennie.kahari@nexergroup.com 0702785909 Jobbnummer
9661612