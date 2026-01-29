Teknisk specialist - Sensor/Radar/AI/Rymd
2026-01-29
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-01-29Beskrivning av jobbet
Här i Uppsala hjälper vi kunder att kravställa och utveckla hållbara och säkra system, produkter och tjänster för en rad olika branscher. Sektionen SpaceTech Systems verkar inom områdena Rymdteknik och Robusta Sensor-, Radar- och Kommunikationssystem samt AI & Data Engineering.
Våra kompetenser och erfarenheter används för kommersiella och samhällsviktiga tillämpningar och i forskningsprogram, samt bidrar till att stärka Sveriges säkerhets- och försvarsförmåga.Vi stöttar våra kunder i framtagning av robusta, optimerade och flexibla lösningar på system- och designnivå samt i utvecklingen av kunders produkter genom alla projektfaser.
Nu söker vi dig som vill jobba som teknisk specialist eller utvecklare. Du behöver ha erfarenhet av utveckling av system, produkter eller tjänster inom något av ovan nämnda områden. Alternativt från något annat område med liknande typer av krav och utmaningar i komplexa miljöer. Som konsult hos oss arbetar du självständigt eller i team i varierande och utvecklande miljöer.
Placering är på vårt kontor i Uppsala, men resor till kund eller andra typer av tjänsteresor är också en del av din vardag.
Vi brinner för att göra samhällsnytta och ha kul på jobbet tillsammans! Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som teknisk specialist alternativt utvecklare inom nämnda eller liknande områden
Akademisk utbildning, minst högskoleingenjör eller civilingenjör
Exempel på passande utbildningsprogram är flyg & rymd, elektroteknik, teknisk fysik (tex med inriktning mot inbyggda system, beräkningsteknik eller AI), datateknik, IT eller systemteknik.
Minst 5-10 års yrkeserfarenhet från industrin
Stort intresse för teknik, verksamhetsnytta och människor!
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är:
Licentiats- eller doktorsexamen
Erfarenhet speciellt inom något eller några av områdena elektronik, FPGA-design, hårdvarunära programmering, signalbehandling, bildanalys, AI (ML, DL), frontend/backend -utveckling.
Erfarenhet av Linuxmiljöer och programmering i exempelvis C/C++ eller i Python/Matlab.
Erfarenhet av mätningar, test & verifiering och validering av system eller produkter, i labbmiljö eller ute i fält.
Erfarenhet från försvars- eller myndighetsprojekt
Konsulterfarenhet
Du är en person som drivs av att leverera resultat, har en ödmjuk och lyhörd attityd, och trivs med att arbeta i team. Du får möjlighet till kompetensutveckling via AFRY Academy och att bidra till ett hållbart och säkert samhälle.
Säkerhetsprövning & Utbildningsverifiering
Våra uppdrag är varierande och vissa finns inom säkerhetsklassade områden, vilket innebär att kan behöva genomgå en säkerhetsprövning innan du börjar hos oss. För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning innan anställning.
Ytterligare information
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö med frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Utöver detta erbjuder vi dig generöst årligt friskvårdbidrag, företagshälsovård, tjänstepension samt tillhörighet i vår fantastiska personalförening Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiveter så som skidresor, handledda träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket mer!
För frågor gällande tjänsten, kontakta SektionschefJohan.tenstam@afry.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Rekryteringspartner
Ellinor Danielsson, ellinor.danielsson@afry.com
Sista ansökningsdag är 2026-01-31. Urval och intervjuer kommer att påbörjas under januari/februari.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
