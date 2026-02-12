Teknisk specialist - Moelven Byggmodul AB
2026-02-12
Moelven Byggmodul söker nu en Teknisk specialist som vill ta en central roll i våra projekt och bidra till utvecklingen av industriellt byggande i trä. Rollen passar dig som har din tyngdpunkt inom installation eller bygg, och som vill arbeta brett, långsiktigt och nära både affär och produktion. Som Teknisk specialist hos Moelven Byggmodul är du en nyckelperson i vår tekniska organisation. Du arbetar genom hela projektets livscykel - från tidig förprojektering och anbud, via projektering och produktion, till montage och färdig byggnad och blir en del av vårt kunniga specialistteam.
Rollen innebär att du bidrar med specialistkompetens inom ditt område, samtidigt som du behöver ha ett helhetsperspektiv på hur teknik, byggsystem och industriell produktion hänger ihop. Du är involverad i många av de tekniska vägvalen och fungerar som rådgivare, problemlösare och kvalitetssäkrare i projekten.
Tjänsten utgår från någon av våra produktionsenheter i Säffle, Kil eller Torsby alternativt från vårt kontor i Sandsjöfors. Dina arbetsuppgifter
• bidra med teknisk specialistkompetens i förprojektering, projektering och kunddialog
• säkerställa att tekniska lösningar fungerar inom ramen för Moelvens modulära byggsystem
• samordna tekniska gränssnitt mellan bygg, installation, produktion och montage
• kvalitetssäkra tekniska underlag, ritningar och lösningar
• arbeta nära projektledare, konstruktörer och underentreprenörer
• bidra till utveckling och förbättring av Moelvens tekniska plattform och standarder.
• bidra till standardisering och utveckling av installationslösningar i våra moduler
• stötta projektorganisationen i tekniska frågeställningar
• följa upp installationer i produktion och på byggarbetsplats
Om dig
Du är en erfaren tekniker som trivs i en roll med stort ansvar och många kontaktytor. Du är lösningsorienterad, nyfiken och trygg i din kompetens, men också prestigelös och öppen för att lära nytt. Hos oss behöver du kunna kombinera eftertänksam analys med mod att driva tekniska lösningar framåt. Du tycker om att samarbeta, bygga relationer och bidra till gemensamma arbetssätt - både internt och tillsammans med våra kunder.
Krav
• eftergymnasial utbildning inom bygg, installation, byggteknik eller motsvarande erfarenhet
• flerårig erfarenhet inom bygg- eller installationsområdet
• gedigen praktisk förståelse för projektering och utförande
• god kunskap om ritningar, tekniska underlag och byggsystem
• God data- och systemvana
• god kommunikativ förmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
Meriterande
• erfarenhet av industriellt byggande, modul- eller prefabproduktion
• erfarenhet från tidiga skeden, förprojektering eller systemhandlingar
• erfarenhet av arbete nära produktion och montage
Vi erbjuder
Du erbjuds en långsiktig specialistroll med stort förtroende och verklig möjlighet att påverka. Rollen innebär att arbeta med komplexa och varierande projekt inom flera verksamhetsklasser, vilket ger både bredd och djup i uppdragen.
Du kommer att samarbeta nära mycket erfarna kollegor, med goda möjligheter till kunskapsöverföring och kontinuerlig utveckling. Samtidigt blir du en del av en stabil arbetsgivare med tydligt hållbarhetsfokus och ett strukturerat, industriellt arbetssätt - där du också får möjlighet att vara med och utveckla framtidens byggsystem i trä.Om företaget
Moelven är en av Skandinaviens ledande leverantörer av byggprodukter och tillhörande tjänster. Koncernen består av 33 produktionsbolag fördelat på 41 produktionsenheter i Norge och Sverige. Moelven har även ett större antal kontor inom marknad, försäljning, service och montering, 3 300 anställda och en årsomsättning på 11,7 miljarder NOK.
Moelven ByggModul AB är en del av Moelven koncernen. Med koncernens samlade kunskap och resurser i ryggen, går vi i spetsen för utvecklingen av industriframställda byggmoduler i trä. Med tre produktionsenheter, en omsättning på drygt 1 650 miljoner SEK och 500 anställda erbjuder vi en spännande framtid med goda utvecklingsmöjligheter. Våra produktionsenheter finns i Kil, Torsby och Säffle samt kontorsenheter i Stockholm, Karlstad och Sandsjöfors.
Moelven jobbar aktivt med medarbetarskap, hållbarhet, skaparkraft och konkurrenskraft i hela organisationen och är en lärande organisation som främjar personlig utveckling.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elin Skau på 073-529 69 67 eller Ulf Holmgren på 076-307 10 29.
