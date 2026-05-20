Elevresurs till elever med diabetes
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor - eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad - bron till framtiden.
Sticklinge skola är en F-6-skola med omkring 400 elever. Vi är belägna i ett naturskönt och lugnt område på Lidingö. Här finns även fritidshem och ungdomsverksamhet för barn och unga mellan 6 och 16 år. Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor, som tillsammans driver ett nära och engagerat pedagogiskt ledarskap.
Sticklinge skola är en trygg och välfungerande skola med en personalgrupp som brinner för sitt uppdrag. Vårt arbete utgår alltid från elevernas bästa, och vi strävar efter att utveckla undervisningen och verksamheten så att varje elev får det stöd och de utmaningar den behöver. Vi erbjuder en arbetsmiljö där både elever och personal trivs och stannar. Här möts du av positiva, ambitiösa kollegor och nyfikna elever. Trots det lugna läget är skolan lättillgänglig - endast 15 minuter med buss från Ropsten.
Publiceringsdatum2026-05-20
Som elevresurs kommer du att fungera som ett stöd till elever med diabetes. Uppdraget innebär att följa elevers värden via en app på mobil och hjälpa till med olika insatser, vilket innebär att du hjälper till med att tillföra insulin med insulinpump eller insulinpennor för att reglera blodsockret. Du behöver finnas till hand svid måltider och fysisk aktivitet samt när värdena varierar kraftigt under dagen, vilket kan beror på en rad olika omständigheter. Vidare behöver du ha en god relation med både elev, lärare och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är fritidsledare och vill arbeta med elever i mellanstadiet. Som person är du kreativ, nytänkande och tar egna initiativ. Du gillar att arbeta i nära samarbete med andra och kan relatera till dem på ett lyhört sätt. Vi söker dig med förståelse och gärna erfarenhet av att arbeta med elever som har diabetes. Du har avslutad gymnasieutbildning, och om du har någon erfarenhet eller utbildning inom diabetes är det meriterande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten omfattar 80% med tillträde 11 augusti 2026 fram till 20 juni 2027.
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
