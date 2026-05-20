Avdelningschef, Folktandvårdens Kompetenscentrum, Skellefteå
2026-05-20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kompetenscentrum är en nyetablerad basenhet där vi har som mål att förbättra tillgängligheten till specialiserad tandvård och samtidigt ge våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. En viktig del i vårt uppdrag är även det förebyggande arbetet och samarbetet med regionens skolor, här gör du skillnad på riktigt. Vi finns i Skellefteå men även på sikt i Lycksele.
Som chef i Region Västerbotten har du ett viktigt uppdrag både för medarbetare och invånare i länet. För att stärka dig i ditt ledarskap erbjuds du stöd och vägledning i linje med vår evidensbaserade ledarskapsfilosofi. Det kan handla om allt från tydliga ramar och smarta verktyg till utveckling på grupp- och individnivå. Med goda förutsättningar för ditt ledarskap kan du motivera, utveckla och skapa trygghet för andra.
Vill du vara med och forma framtidens tandvård? Nu söker vi dig som vill ta det spännande uppdraget som avdelningschef till vår nyetablerade basenhet.
Publiceringsdatum2026-05-20
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt.
Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa.
Som avdelningschef kommer du att spela en nyckelroll i etableringen och utvecklingen av en verksamhet där specialisttandvård och allmäntandvård samverkar, initialt i Skellefteå och på sikt även i Lycksele. I tjänsten ingår ansvar för verksamhetsutveckling, personalfrågor samt ekonomi och budget. Du ska säkerställa att verksamheten planeras och genomförs på ett resurssmart och effektivt sätt för att hålla god ekonomisk balans.
Ett välfungerande samarbete är avgörande, både internt och med kommuner och skolor när det gäller den utåtriktade verksamheten. Du arbetar för att skapa och upprätthålla förtroendefulla samarbeten där samtliga parter upplever respekt och delaktighet. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer krav på flexibilitet, då verksamhetens behov kan medföra snabba omställningar.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du ska ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat som chef eller ledare, inom komplexa organisationer och gärna inom tandvårdsområdet. Är du odontologiskt utbildad och/eller har ledarutbildning är det meriterande.
Du ska ha erfarenhet av att framgångsrikt leda förändrings- och utvecklingsarbeten och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Du har mycket god samarbetsförmåga, är strategiskt tänkande och handlingskraftig.
Som avdelningschef hos oss skapar du delaktighet, leder och motiverar andra mot gemensamma visioner och mål. Du är lyhörd och har förmåga att ge konstruktiv återkoppling för att främja utveckling.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och är tydlig i ditt sätt att kommunicera. Vidare är B-körkort ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Uppdraget som chef inom Region Västerbotten är ett tidsbegränsat förordnande på vanligtvis 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom ditt kompetensområde.
I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
