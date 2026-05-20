ETL-utvecklare med inriktning BI
2026-05-20
Vill du arbeta med samhällsviktig information som gör verklig skillnad?
Eskilstuna kommun söker nu en ETL-utvecklare som vill vara med och utveckla, förbättra och förvalta kommunens dataplattform och dataflöden. Hos oss får du en viktig roll i arbetet med att skapa hållbara lösningar för datahantering, analys och beslutsstöd. Du blir anställd inom kommunens IT-verksamhet och arbetar nära kollegor inom såväl teknik som verksamhet.
Rollen är placerad inom IT och är en tillsvidareanställning. Inledningsvis kommer en stor del av uppdraget att vara kopplat till utvecklingen av kommunens gemensamma dataplattform, men rollen är långsiktig och utgör en del av kommunens fortsatta förmåga inom data, integration och beslutsstöd.
Arbetsuppgifter
Som ETL-utvecklare hos oss arbetar du med att utveckla, förbättra och förvalta dataflöden som stödjer kommunens verksamheter från operativa behov i vardagen till strategisk uppföljning och beslutsstöd på ledningsnivå.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt sammanhang där du arbetar nära dataingenjörer, analytiker, arkitekter, systemförvaltare och verksamhetsrepresentanter för att förstå behov och omsätta dem till hållbara och kvalitetssäkrade lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter
• Arbeta med extrahering, transformering och laddning av data från olika källsystem
• Bidra till strukturering och kvalitetssäkring av data i dataplattformen
• Felsöka, förbättra och vidareutveckla befintliga dataflöden
• Dokumentera lösningar och bidra till gemensamma arbetssätt
• Samverka med kollegor inom IT och verksamhet för att förstå och möta databehov
Hos oss får du
• Arbeta med samhällsnyttig data i en komplex och utvecklande organisation
• Vara med och bygga upp långsiktiga förmågor inom datahantering, analys och beslutsstöd
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor inom IT, data och verksamhet
• Goda möjligheter till kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte, utbildning och praktiskt arbete
• Möjlighet att påverka och utvecklas i takt med kommunens digitala utveckling
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenhetsnivå. Det viktigaste är att du har rätt förutsättningar att bidra i rollen och en vilja att fortsätta utvecklas tillsammans med oss.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som genom god kommunikation, engagemang och nyfikenhet skapar förutsättningar för ett lösningsfokuserat arbete. Du är ansvarstagande, prestigelös och självständig som person med förmåga att samarbeta mot uppsatta mål, planera, strukturera, analysera och att se till helheten.
I grunden har du en utbildning inom IT, systemvetenskap, data/teknik eller annan relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet. Du har goda kunskaper i SQL, avancerade datamodeller, relationsdatabaser, datakommunikation och har även goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Har du dessutom erfarenhet av arbete med ETL-verktyg, TimeXtender, SQL-servrar, SSAS samt en förståelse för datamodellering och versionshantering ses det som ett stort plus.
Vill du vara med och utveckla lösningar som bidrar till bättre beslut och en mer effektiv kommunal verksamhet? Då ser vi fram emot din ansökan.
Varaktighet: Tillsvidare.
Serviceförvaltningen samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
