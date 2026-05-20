Hemtjänsten i Malung söker ett starkt ledarteam
Malung-Sälens Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Malung-Sälen Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malung-Sälen
2026-05-20
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Var med oss och led framtidens hemtjänst i Malung
Nu söker vi inte bara en - utan två engagerade enhetschefer som vill skapa något starkt tillsammans.
Hos oss blir du en del av ett ledarteam där samarbete, utveckling och nytänkande står i centrum. Tillsammans ansvarar ni för att driva och utveckla hemtjänsten med fokus på kvalitet, arbetsglädje och trygg omsorg för våra brukare.
Det här är en möjlighet för dig som gillar att leda människor, skapa struktur och samtidigt göra verklig skillnad varje dag.
Vi söker dig som:
• Är trygg i ditt ledarskap
• Trivs med samarbete och att tänka nytt
• Vill utveckla både verksamhet och medarbetare
• Brinner för en god och trygg omsorg
Vill du vara med och bygga ett starkt ledarteam för framtidens hemtjänst? Då hoppas vi att du söker!
Malung-Sälens kommun erbjuder det bästa av två världar - stark framtidstro och fantastisk livskvalitet. Här finns norra Europas största vinterturismdestination, storslagen natur, stora evenemang och goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg uppväxt för barn.
I Malung-Sälens kommun är våra medarbetare vår viktigaste tillgång. Därför arbetar vi för ett hållbart arbetsliv där du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje.
Vi erbjuder bland annat:
• Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme
• Förmånligt säsongskort i Sälenfjällen
• Flexibla arbetstider när verksamheten tillåter
Välkommen till en kommun där vi gör skillnad tillsammans - med respekt, omtanke och trygghet i fokus.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-20Arbetsuppgifter
Som enhetschefer arbetar ni tätt tillsammans och har ett gemensamt ansvar för verksamheten. Uppdraget omfattar personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Genom ett delat ledarskap skapar ni förutsättningar för ett närvarande, hållbart och tillgängligt chefskap.
Ni leder engagerade medarbetare i en vardag där relationer, professionalism och samarbete står i centrum. Tillsammans driver ni utvecklingsarbete, säkerställer god kvalitet och arbetar systematiskt för att nå verksamhetens mål. Ni ansvarar för att omsätta politiska beslut i hållbar verksamhet samt säkerställa god ekonomisk hushållning.
Ett gott ledarskap är det viktigaste verktyget i arbetet som enhetschef i Malung-Sälens kommun. I ditt ledarskap agerar du som en förebild med en tydlig kommunikation där du motiverar dina medarbetare till att växa, känna delaktighet och arbetsglädje. På arbetsplatsen finns utrymme för eget ansvar, möjligheter och nytänkande på ett sätt som gör vår offentliga verksamhet unik. Är du rätt person finns stora möjligheter till utveckling tillsammans med alla dina medarbetare. I din roll som enhetschef har du det övergripande ansvaret för din verksamhet.
Vi erbjuder
* Ett unikt uppdrag med delat ledarskap där ni kompletterar och stärker varandra
* Möjlighet att påverka och utveckla hemtjänsten långsiktigt
* Stöd från kollegor, chefskap i nätverk och en organisation som satsar på ledarskap
* Meningsfullt arbete där ditt ledarskap gör skillnad varje dag
Som enhetschef rapporterar du till socialchef och du ingår i Socialförvaltningens ledningsgrupp.
Välkommen att bli en del av ett sammanhang där vi leder tillsammans, för våra brukares bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Du är socionom eller har annan akademisk examen vi bedömer som relevant
* Har erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag, gärna inom vård, omsorg eller annan personalintensiv verksamhet
* Trivs med att leda i team och ser samarbete som en styrka
* Är trygg, kommunikativ och har förmåga att skapa engagemang och tillit
* Har ett strukturerat arbetssätt och god förståelse för ekonomi och verksamhetsstyrning
* Vill bidra till utveckling av både medarbetare och verksamhet
Du har grundläggande datavana och erfarenhet av att arbeta med olika typer av IT-program. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med TimeCare planering, TimeCare pool och Treserva. Körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering kommer vi kalla på intervjuer löpande under ansökningstiden så sänd in din ansökan redan idag!
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9917724