Yrkeslärare på Hotell- och Turismprogrammet, Gymnasium Skövde, Kavelbro
2026-05-20
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Gymnasium Skövde är samlingsnamnet för kommunens två gymnasieskolor Kavelbro och Västerhöjd. Tillsammans erbjuder skolorna 16 nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram med olika inriktningar samt anpassad gymnasieskola med tre nationella program och individuellt program. Vi erbjuder också nationella idrottsutbildningar inom handboll och fotboll. Skolorna har ett brett internationellt kontaktnät och utbyte med andra länder. Vi ingår även i Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Gymnasium Skövde har idag cirka 2 300 elever och 300 anställda. Läs mer: www.gymnasiumskovde.se
Publiceringsdatum2026-05-20
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av din undervisning enligt skolans styrdokument.
Du stödjer och motiverar eleverna i deras lärande och yrkesmässiga utveckling.
Du bidrar till samverkan med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
Bredvid undervisningen och det undervisningsrelaterade arbetet ingår även mentorsuppdrag som del av din tjänst.
Tillsammans med arbetslaget kommer du att jobba med arbetsplatsförlagt lärande (APL) för att organisera och kvalitetssäkra APL- platserna.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med yrkeslärare inom kök och servering samt lärare inom gymnasiegemensamma ämnen.Kvalifikationer
Vi söker dig med starkt engagemang för ungdomar och som tycker om att arbeta med elevernas lärande.
Vi ser gärna att du har yrkeslärarlegitimation inom kockyrket.
Vi vill att du har flera års erfarenhet från kockyrket med goda erfarenheter inom professionell matlagning, bakning, livsmedelskunskap, drycker, hygien, köksekonomi, arbetsmiljö och service samt gällande branschstandard.
Du är öppen för nya arbetssätt och har en positiv människosyn. Du är också ansvarstagande och resultatmedveten och antar gärna nya utmaningar.
Vår verksamhet bygger på kontinuerlig samverkan och utveckling, vilket innebär att det är viktigt att du även har en god samarbetsförmåga i förhållande till elever, lärare, föräldrar och andra samarbetspartners både inom och utom den egna organisationen.
Inom vår verksamhet står eleverna i centrum, vilket du har förmåga till att stärka och representera. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B körkort är ett krav för att kunna besöka APL platser.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan förekomma.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
