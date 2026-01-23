Teknisk Schema- och Bemanningsexpert
Gillar du att lösa komplexa problem? Vill du dessutom arbeta med att förenkla vardagen för en av samhällets viktigaste verksamheter? Ta chansen att bli en viktig del av tillväxtföretaget Sematic AB som utvecklar webbaserade lösningar för hälso- och sjukvård.
Sematic grundades 2013 och har sitt säte i Linköping. Bolaget utvecklar avancerad mjukvara med fokus på att underlätta schemaläggning av personal på stora sjukhus. Det innefattar användarvänliga gränssnitt och hög grad av automation i form av avancerade algoritmer som innehåller automatiserade optimeringsfunktioner och självlärande metoder.
Idén föddes och utvecklades i direkt samarbete med slutanvändare vilket har bidragit till lösningar som kommer åt kärnan i vårdens schemaläggningsproblem. Idag är verktyget marknadsledande och konkurrerar ut lösningar från bl.a. etablerade mjukvarujättar. Bland kunderna står numera många regioner och sjukhus som alla har tecknat mångåriga kontrakt.
Sematic har vuxit stadigt för att nå kunders efterfrågan. Förra året utökades arbetsplatsen genom flytt till nya kontorslokaler i Linköping och nu är det dags för ytterligare talanger att bli del av det kompetenta och drivna teamet.
Som systemexpert på Sematic har du en bred och varierad roll som kretsar kring att bemöta kunders behov i deras hantering av bemanningsplanering och schemaläggning. Det gör du genom att lyssna in och förstå vilken typ av verksamhet de bedriver och hur detta bäst sätts upp i de verktyg vi tillhandahåller. Det handlar om att hitta rätt pusselbitar åt kunderna i våra verktyg så att de vidare kan få maximal nytta för att lösa sina uppgifter i resursfördelningen.
Utöver det kommer du vara involverad i att samla och förmedla vidare återkoppling och insikter från kunder som kan byggas in i lösningarna vi levererar, genom att bland annat delta i testning och utvärdering av ny funktionalitet. Som anställd samarbetar du med andra teammedlemmar med syfte att nå de bästa lösningarna samt utvecklas inom företaget. Arbetet är självständigt och du får möjlighet att utvecklas i nya utmaningar genom mycket återkoppling.
Därtill bidrar du och övriga medarbetare med teknisk support till slutanvändarna.
Du har såklart koll på skillnaderna mellan planeringssaldo och flexsaldo
Du kan skillnaderna mellan semesterkvot och arbetstidsreduktion (nattreduktion)
Meriterande: erfarenhet inom bemanning i vården, individuell schemaplanering, läkarplanering, TESSA
För att trivas hos oss tror vi att du har ett stort tekniskt intresse och ett driv att ta fram lösningar som faktiskt används. Som person vill du ha roligt på jobbet och räds inte för att testa nya tillvägagångssätt. Du tar självklart ansvar för dina åtaganden och ser alltid till att slutföra det du har påbörjat. Därtill trivs du i samarbetet med andra och ser glädje och nytta i att hjälpas åt inom teamet.
Start: efter överenskommelse
Plats: Linköping (ej distans)
Lön: efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
(org.nr 556940-0764), https://www.sematic.se
