Teknisk samordare
2025-08-29
Bild och form/gestaltning
Rollen som teknisk samordnare
Avdelningen Bild och Form/gestaltning ansvarar för att köpa in, beställa och förvalta samt tillgängliggöra den offentliga konsten inom Region Jönköpings län. Konsten finns framför allt i vårdens lokaler men också inom administration och utbildning.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Hängning och montering av konst i offentligmiljö
• Uppföljning av skötselplan och genomförande av underhåll.
• Leveransmottagning, transporter och placering av konst.
• Registrering, fotografering och inventering av Regionens konstsamling.
• Projektansvar för beslutade gestaltningsprojekt av mindre omfattning
Du ingår i en grupp med tre personer, samt vid behov extra personal. Som teknisk samordnare är du delaktig i utvecklingen av avdelningens uppdrag och agerar sammanhållande i tekniska frågor och logistik inför inköp, placering, mottagning av konst och arbeta med underhåll och registrering av konstsamlingen. Du kan också få uppdrag att vara projektansvarig för mindre omfattande gestaltningsprojekt.
Tunga lyft och arbete på hög höjd förekommer.
Tjänsten är på heltid och tillsvidare.
Din blivande arbetsplats
Avdelningen Bild och form/gestaltning består av tre medarbetare: konstsamordnare, konsttekniker och teknisk samordnare. Avdelningen ingår i sektionen Kulturutveckling som är en del av Regional utveckling i Region Jönköpings län. Sektionen innehåller verksamheter så som Hemslöjd, Biblioteksutveckling, Bild och form/gestaltning, samt främjande verksamhet inom konstområdena dans, film, litteratur, barn och unga, bild och form, samtida cirkus, musik och teater. Sektionen har ett särskilt uppdrag att arbeta med yttrandefrihetsfrågorna. Utifrån den Regionala kulturplanen ska sektionen Kulturutveckling bidra till att stärka och utveckla konstens och kulturens förutsättningar i Jönköpings län.
Utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänstens uppdrag och innehåll. Meriterande är YH-utbildning inom utställningsteknik eller scenografi i kombination med annan eftergymnasial utbildning inom konstområdet. Dokumenterad kunskap och erfarenhet för hantering av konstverk i samband med transport, montering och demontering är ett krav.
Dokumenterade kunskaper/erfarenheter inom det digitala området, konstupphandling, byggnadstekniska processer och ritningskompetens är också meriterande.
Det är önskvärt att du har en dokumenterad erfarenhet av kreativa processer, problemlösning och projektledning i samband med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation.
Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och smidig i din kommunikation med andra människor. Du är serviceinriktad och flexibel samt har vilja och intresse att leverera lösningar. Viktigt för tjänsten är din förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Som teknisk samordnare behöver du vara en hantverkskunnig problemlösare med god materialkännedom och känsla för detaljer. Ta dig an både större och mindre uppdrag med flera bollar i luften. Gestaltningsuppdrag ställer stora krav på dialog, öppenhet och samarbete. Arbetet innebär att du rör dig mycket ute i känsliga vårdmiljöer där din förmåga till ett trevligt och respektfullt bemötande är av stor vikt. B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta kulturutvecklingschef Magnus Jonsson, 010-242 45 27, magnus.jonsson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 21 september. Välkommen med din ansökan.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
